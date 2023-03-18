https://ria.ru/20230318/produkty-1858745783.html

Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья"

Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья" - РИА Новости, 18.03.2023

Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья"

Продуктовая "корзина счастья" обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:31

2023-03-18T05:31

2023-03-18T05:31

сбермаркет

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продуктовая "корзина счастья" обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать вдвое чаще, чем в предыдущем, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что в набор вошли продукты с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как "гормон счастья". "Сбермаркет" рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдётся россиянам от 655 до 683 рублей… В продуктовую корзину для поднятия настроения вошли: тёмный шоколад, орехи, бананы и сыр", - говорится в исследовании. Отмечается, что продажи сыра с начала января по 15 марта этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 129%, а спрос на орехи за это же время увеличился лишь на 9%. "Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения - горький шоколад. По данным "Сбермаркета", за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада - чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалём", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230228/produkty-1854839732.html

https://ria.ru/20230228/tseny-1854750556.html

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сбермаркет, общество