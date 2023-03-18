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Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья" - РИА Новости, 18.03.2023
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05:31 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/produkty-1858745783.html
Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья"
Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья" - РИА Новости, 18.03.2023
Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья"
Продуктовая "корзина счастья" обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:31
2023-03-18T05:31
сбермаркет
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продуктовая "корзина счастья" обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать вдвое чаще, чем в предыдущем, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что в набор вошли продукты с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как "гормон счастья". "Сбермаркет" рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдётся россиянам от 655 до 683 рублей… В продуктовую корзину для поднятия настроения вошли: тёмный шоколад, орехи, бананы и сыр", - говорится в исследовании. Отмечается, что продажи сыра с начала января по 15 марта этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 129%, а спрос на орехи за это же время увеличился лишь на 9%. "Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения - горький шоколад. По данным "Сбермаркета", за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада - чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалём", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230228/produkty-1854839732.html
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сбермаркет, общество
Сбермаркет, Общество
Россиянам рассказали, во сколько обойдется продуктовая "корзина счастья"

"Сбермаркет": "корзина счастья" обойдется россиянам в сумму от 655 до 683 рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Продуктовая "корзина счастья" обойдётся россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, при этом некоторые товары для поднятия настроения в этом году стали покупать вдвое чаще, чем в предыдущем, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что в набор вошли продукты с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как "гормон счастья".
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"Сбермаркет" рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдётся россиянам от 655 до 683 рублей… В продуктовую корзину для поднятия настроения вошли: тёмный шоколад, орехи, бананы и сыр", - говорится в исследовании.
Отмечается, что продажи сыра с начала января по 15 марта этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 129%, а спрос на орехи за это же время увеличился лишь на 9%.
"Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения - горький шоколад. По данным "Сбермаркета", за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада - чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалём", - заключили в компании.
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