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Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании - РИА Новости, 18.03.2023
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12:19 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании - РИА Новости, 18.03.2023
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:19
2023-03-18T12:19
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного правительства. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании

Белгородские власти назвали звонки о минировании, поступающие жителям якобы от МЧС, фейком

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного правительства.
"Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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