https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании - РИА Новости, 18.03.2023
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:19
2023-03-18T12:19
2023-03-18T12:19
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного правительства. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221019/soobscheniya-1825044165.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
Белгородские власти назвали звонки о минировании, поступающие жителям якобы от МЧС, фейком
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости.
Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале
пресс-служба областного правительства.
"Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
МВД отметил резкий рост числа ложных сообщений о терактах