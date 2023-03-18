https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html

Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании

Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании - РИА Новости, 18.03.2023

Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании

Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:19

2023-03-18T12:19

2023-03-18T12:19

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области предупреждают граждан о ложных звонках, поступающих якобы от сотрудников МЧС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба областного правительства. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о якобы заминированных зданиях и социальных объектах. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221019/soobscheniya-1825044165.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество