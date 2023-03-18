https://ria.ru/20230318/pozhar-1858841395.html
В Долгопрудном горит емкость с химической жидкостью
В Долгопрудном горит емкость с химической жидкостью - РИА Новости, 18.03.2023
В Долгопрудном горит емкость с химической жидкостью
Емкость с химической жидкостью горит на территории предприятия в Долгопрудном, площадь пожара уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:43
2023-03-18T20:43
2023-03-18T20:47
происшествия
долгопрудный
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Емкость с химической жидкостью горит на территории предприятия в Долгопрудном, площадь пожара уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Емкость с химической жидкостью загорелась на Лихаческом проезде, дом 5 в Долгопрудном, площадь пожара уточняется", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html
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происшествия, долгопрудный
Происшествия, Долгопрудный
В Долгопрудном горит емкость с химической жидкостью
На территории предприятия в Долгопрудном горит емкость с химической жидкостью