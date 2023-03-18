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Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 18.03.2023 (обновлено: 18:28 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/pozhar-1858813440.html
Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела
Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела - РИА Новости, 18.03.2023
Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела
Несколько частных домов загорелось в городе Харцызск в ДНР после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:25
2023-03-18T18:28
специальная военная операция на украине
харцызск
донецкая народная республика
красноармейск
сцкк
происшествия
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Несколько частных домов загорелось в городе Харцызск в ДНР после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. Пострадали дома на улице Полевая. Один дом разрушен полностью, еще несколько домов пострадали частично - у некоторых выбиты окна, еще у одного осколками снесло забор. Сразу несколько домов загорелись. Прибывшие на место пожарные пытаются ликвидировать огонь. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 15:30 украинские формирования со стороны Красноармейска выпустили по Харцызску три ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
харцызск
донецкая народная республика
красноармейск
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Густой дым и разрушенные дома: последствия обстрела Харцызска украинской армией
Густой дым и разрушенные дома: последствия обстрела Харцызска украинской армией
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харцызск, донецкая народная республика, красноармейск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харцызск, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, СЦКК, Происшествия
Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела

Несколько частных домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела

Читать ria.ru в
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Несколько частных домов загорелось в городе Харцызск в ДНР после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Пострадали дома на улице Полевая. Один дом разрушен полностью, еще несколько домов пострадали частично - у некоторых выбиты окна, еще у одного осколками снесло забор. Сразу несколько домов загорелись.
Прибывшие на место пожарные пытаются ликвидировать огонь.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 15:30 украинские формирования со стороны Красноармейска выпустили по Харцызску три ракеты из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеХарцызскДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскСЦККПроисшествия
 
 
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