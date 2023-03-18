https://ria.ru/20230318/pozhar-1858813440.html

Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела

Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела - РИА Новости, 18.03.2023

Несколько домов загорелись в Харцызске в ДНР после обстрела

Несколько частных домов загорелось в городе Харцызск в ДНР после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:25

2023-03-18T17:25

2023-03-18T18:28

специальная военная операция на украине

харцызск

донецкая народная республика

красноармейск

сцкк

происшествия

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 18 мар - РИА Новости. Несколько частных домов загорелось в городе Харцызск в ДНР после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. Пострадали дома на улице Полевая. Один дом разрушен полностью, еще несколько домов пострадали частично - у некоторых выбиты окна, еще у одного осколками снесло забор. Сразу несколько домов загорелись. Прибывшие на место пожарные пытаются ликвидировать огонь. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 15:30 украинские формирования со стороны Красноармейска выпустили по Харцызску три ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

харцызск

донецкая народная республика

красноармейск

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Густой дым и разрушенные дома: последствия обстрела Харцызска украинской армией Густой дым и разрушенные дома: последствия обстрела Харцызска украинской армией 2023-03-18T17:25 true PT1M31S

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харцызск, донецкая народная республика, красноармейск, сцкк, происшествия