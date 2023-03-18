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Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму

Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023

Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму

Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:22

2023-03-18T14:22

2023-03-18T14:22

рязанская область

россия

рязанская область

севастополь

павел малков

ольга воронова

владимир путин

оон

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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Восемнадцатого марта в России отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в митинге-концерте, прошедшем под лозунгом "Крым, Донбасс, Россия – вместе навсегда!", участвовали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, муниципальных образований области, региональных и муниципальных органов власти. "Ровно девять лет назад, 18 марта, произошло историческое событие, ключевое для всей нашей страны - Крым вошел в состав России, по сути вернулся домой. Жители Крыма выразили свое решение на референдуме, сделали свой исторический выбор и восстановили историческую справедливость... Крымчане, севастопольцы знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам - Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Помогаем и будем помогать", - сказал Малков. Он отметил, что "сегодня вся Россия, в ее числе и Крым, держит курс на развитие и на обеспечение суверенитета нашего государства". Как подчеркнул Малков, "нет никаких сомнений, что победа будет за нами". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230316/proekty-1858388392.html

https://ria.ru/20230310/telemosty-1857120766.html

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рязанская область

севастополь

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россия, рязанская область, севастополь, павел малков, ольга воронова, владимир путин, оон