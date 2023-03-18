Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму
Губернатор Малков: жители Рязанской области активно поддерживают соотечественников в Крыму
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Восемнадцатого марта в России отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в митинге-концерте, прошедшем под лозунгом "Крым, Донбасс, Россия – вместе навсегда!", участвовали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, муниципальных образований области, региональных и муниципальных органов власти.
"Ровно девять лет назад, 18 марта, произошло историческое событие, ключевое для всей нашей страны - Крым вошел в состав России, по сути вернулся домой. Жители Крыма выразили свое решение на референдуме, сделали свой исторический выбор и восстановили историческую справедливость... Крымчане, севастопольцы знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам - Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Помогаем и будем помогать", - сказал Малков.
Он отметил, что "сегодня вся Россия, в ее числе и Крым, держит курс на развитие и на обеспечение суверенитета нашего государства". Как подчеркнул Малков, "нет никаких сомнений, что победа будет за нами".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".