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Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
14:22 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/podderzhka-1858789483.html
Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму
Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму
Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:22
2023-03-18T14:22
рязанская область
россия
рязанская область
севастополь
павел малков
ольга воронова
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Восемнадцатого марта в России отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в митинге-концерте, прошедшем под лозунгом "Крым, Донбасс, Россия – вместе навсегда!", участвовали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, муниципальных образований области, региональных и муниципальных органов власти. "Ровно девять лет назад, 18 марта, произошло историческое событие, ключевое для всей нашей страны - Крым вошел в состав России, по сути вернулся домой. Жители Крыма выразили свое решение на референдуме, сделали свой исторический выбор и восстановили историческую справедливость... Крымчане, севастопольцы знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам - Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Помогаем и будем помогать", - сказал Малков. Он отметил, что "сегодня вся Россия, в ее числе и Крым, держит курс на развитие и на обеспечение суверенитета нашего государства". Как подчеркнул Малков, "нет никаких сомнений, что победа будет за нами". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230316/proekty-1858388392.html
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россия, рязанская область, севастополь, павел малков, ольга воронова, владимир путин, оон
Рязанская область, Россия, Рязанская область, Севастополь, Павел Малков, Ольга Воронова, Владимир Путин, ООН
Рязанская область активно поддерживает соотечественников в Крыму

Губернатор Малков: жители Рязанской области активно поддерживают соотечественников в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Рязанцы активно поддерживают жителей Крыма и Севастополя, страна держит курс на развитие и обеспечение суверенитета государства, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Восемнадцатого марта в России отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией.
Вид на Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Рязань готова осуществить проекты для технологического суверенитета страны
16 марта, 17:38
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в митинге-концерте, прошедшем под лозунгом "Крым, Донбасс, Россия – вместе навсегда!", участвовали член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, муниципальных образований области, региональных и муниципальных органов власти.
"Ровно девять лет назад, 18 марта, произошло историческое событие, ключевое для всей нашей страны - Крым вошел в состав России, по сути вернулся домой. Жители Крыма выразили свое решение на референдуме, сделали свой исторический выбор и восстановили историческую справедливость... Крымчане, севастопольцы знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам - Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям. Помогаем и будем помогать", - сказал Малков.
Он отметил, что "сегодня вся Россия, в ее числе и Крым, держит курс на развитие и на обеспечение суверенитета нашего государства". Как подчеркнул Малков, "нет никаких сомнений, что победа будет за нами".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Военнослужащий вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рязанская область будет регулярно проводить телемосты для участников СВО
10 марта, 19:06
 
Рязанская областьРоссияРязанская областьСевастопольПавел МалковОльга ВороноваВладимир ПутинООН
 
 
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