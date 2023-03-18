https://ria.ru/20230318/palestina-1858764973.html

В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости

В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости - РИА Новости, 18.03.2023

В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости

Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:23

2023-03-18T10:23

2023-03-18T10:24

в мире

россия

палестина

муса абу марзук

михаил богданов

хамас

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. По его словам, этот визит отличается от тех, что ему предшествовали, из-за изменений, которые происходят в регионе и мире, поскольку российская военная операция на Украине "вызвала чрезвычайное замешательство в мире и в международной системе". Как считает один из руководителей ХАМАС, для изменений на ближневосточной арене палестинцам также необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах.

https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html

россия

палестина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, палестина, муса абу марзук, михаил богданов, хамас