https://ria.ru/20230318/palestina-1858764973.html
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости - РИА Новости, 18.03.2023
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости
Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:23
2023-03-18T10:23
2023-03-18T10:24
в мире
россия
палестина
муса абу марзук
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. По его словам, этот визит отличается от тех, что ему предшествовали, из-за изменений, которые происходят в регионе и мире, поскольку российская военная операция на Украине "вызвала чрезвычайное замешательство в мире и в международной системе". Как считает один из руководителей ХАМАС, для изменений на ближневосточной арене палестинцам также необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах.
https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, палестина, муса абу марзук, михаил богданов, хамас
В мире, Россия, Палестина, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, Хамас
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости
ХАМАС: палестинцы видят в России главного защитника их права на независимость
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
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"Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость", - отметил Абу Марзук.
По его словам, этот визит отличается от тех, что ему предшествовали, из-за изменений, которые происходят в регионе и мире, поскольку российская военная операция на Украине "вызвала чрезвычайное замешательство в мире и в международной системе". Как считает один из руководителей ХАМАС, для изменений на ближневосточной арене палестинцам также необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах.
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году