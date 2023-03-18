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В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости - РИА Новости, 18.03.2023
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10:23 18.03.2023 (обновлено: 10:24 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/palestina-1858764973.html
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости - РИА Новости, 18.03.2023
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости
Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:23
2023-03-18T10:24
в мире
россия
палестина
муса абу марзук
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. По его словам, этот визит отличается от тех, что ему предшествовали, из-за изменений, которые происходят в регионе и мире, поскольку российская военная операция на Украине "вызвала чрезвычайное замешательство в мире и в международной системе". Как считает один из руководителей ХАМАС, для изменений на ближневосточной арене палестинцам также необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах.
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в мире, россия, палестина, муса абу марзук, михаил богданов, хамас
В мире, Россия, Палестина, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, Хамас
В Палестине назвали Россию главным защитником ее стремления к независимости

ХАМАС: палестинцы видят в России главного защитника их права на независимость

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Палестинцы видят в России одного из главных защитников их стремления к самоопределению и независимости, заявил РИА Новости глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам своего визита в Москву и переговоров с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.
«
"Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость", - отметил Абу Марзук.
По его словам, этот визит отличается от тех, что ему предшествовали, из-за изменений, которые происходят в регионе и мире, поскольку российская военная операция на Украине "вызвала чрезвычайное замешательство в мире и в международной системе". Как считает один из руководителей ХАМАС, для изменений на ближневосточной арене палестинцам также необходимы консультации, обмен информацией, постоянное напоминание об их правах.
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В миреРоссияПалестинаМуса Абу МарзукМихаил БогдановХамас
 
 
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