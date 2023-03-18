https://ria.ru/20230318/otravlenie-1858843563.html

Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове

Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове - РИА Новости, 18.03.2023

Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове

Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:01

2023-03-18T21:01

2023-03-18T21:01

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

пущино

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований, госпитализированных нет, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что участники соревнований питались в кафе "Феникс". Роспотребнадзором по Подмосковью организован комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле. "Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html

московская область (подмосковье)

серпухов

пущино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, пущино, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)