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Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове - РИА Новости, 18.03.2023
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21:01 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/otravlenie-1858843563.html
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове - РИА Новости, 18.03.2023
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове
Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:01
2023-03-18T21:01
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
пущино
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований, госпитализированных нет, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что участники соревнований питались в кафе "Феникс". Роспотребнадзором по Подмосковью организован комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле. "Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных", - уточнили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, пущино, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Пущино, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове

Роспотребнадзор Московской области проведет расследование массового отравления в Серпухове

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований, госпитализированных нет, сообщается на сайте ведомства.
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"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди участников соревнований по спортивной гимнастике, находящихся в городском округе Пущино, специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования… По состоянию на 15:00 18.03.2023 г. госпитализированных нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники соревнований питались в кафе "Феникс". Роспотребнадзором по Подмосковью организован комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле.
"Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных", - уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СерпуховПущиноФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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