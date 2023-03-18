https://ria.ru/20230318/otravlenie-1858843563.html
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове - РИА Новости, 18.03.2023
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове
Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:01
2023-03-18T21:01
2023-03-18T21:01
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
пущино
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит расследование после массового отравления в Серпухове во время спортивных соревнований, госпитализированных нет, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что участники соревнований питались в кафе "Феникс". Роспотребнадзором по Подмосковью организован комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на контроле. "Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html
московская область (подмосковье)
серпухов
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, пущино, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Пущино, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проведет расследование массового отравления в Серпухове
Роспотребнадзор Московской области проведет расследование массового отравления в Серпухове