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Около пяти тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.03.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:27 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/olenevod-1858813721.html
Около пяти тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры
Около пяти тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.03.2023
Около пяти тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры
Порядка пяти тысяч человек посетили в субботу слет в честь Дня оленеводов, который прошел в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:27
2023-03-18T17:27
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили в субботу слет в честь Дня оленеводов, который прошел в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "День Оленевода в Русскинской посетило порядка 5 тысяч человек. Более полувека в Сургутском районе принято отмечать этот национальный праздник. Мероприятие давно стало нашей визитной карточкой", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале. Центральным событием стали соревнования: оленеводы состязались в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, беге в национальных костюмах и национальной борьбе. В этом году в спортивную программу по просьбе представителей коренных малочисленных народов севера добавили бег на лыжах за оленями. А самой зрелищной частью слета, по словам Трубецкого, традиционно стали гонки на оленьих упряжках на озере, к которым оленеводы готовятся целый год. Для гостей праздника выступали творческие коллективы, также детям показывали национальные фильмы. На ярмарке можно были представлены традиционные деликатесы, рыба, оленина и дикоросы. Помимо этого, можно было приобрести сувениры из кости и шкуры. Как отметил глава района, что часть праздника была проведена на новой Событийной площади, которая была создана в рамка первого этапа благоустройства Этнограда в сельском поселении Русскинская. По данным властей, в 2023 году там также запланированы благоустройство "Этно-деревни" с зоной отдыха у воды. Ориентировочная стоимость строительства данного этапа – 80 миллионов рублей. Кроме того, до 2025 года планируется создание глэмпинг-парка, который расположится в живописном лесу, на окраине Русскинской. Основная задача глэмпинга – создание условий для комфортного размещение туристов. В настоящее время в Сургутском районе проживают более 3,5 представителей коренных народов Севера. Из них 2,5 тысячи живут в стойбищах и занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В общей сложности 247 семей содержат 8 269 оленей.
https://ria.ru/20230310/yugra-1856996127.html
https://ria.ru/20230315/semi-1858063967.html
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РИА Новости
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сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район

Около пяти тысяч человек посетили День оленевода в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлени в упряжке
Олени в упряжке - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олени в упряжке. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек посетили в субботу слет в честь Дня оленеводов, который прошел в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"День Оленевода в Русскинской посетило порядка 5 тысяч человек. Более полувека в Сургутском районе принято отмечать этот национальный праздник. Мероприятие давно стало нашей визитной карточкой", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале.
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Центральным событием стали соревнования: оленеводы состязались в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, беге в национальных костюмах и национальной борьбе. В этом году в спортивную программу по просьбе представителей коренных малочисленных народов севера добавили бег на лыжах за оленями. А самой зрелищной частью слета, по словам Трубецкого, традиционно стали гонки на оленьих упряжках на озере, к которым оленеводы готовятся целый год.
Для гостей праздника выступали творческие коллективы, также детям показывали национальные фильмы. На ярмарке можно были представлены традиционные деликатесы, рыба, оленина и дикоросы. Помимо этого, можно было приобрести сувениры из кости и шкуры.
Как отметил глава района, что часть праздника была проведена на новой Событийной площади, которая была создана в рамка первого этапа благоустройства Этнограда в сельском поселении Русскинская.
По данным властей, в 2023 году там также запланированы благоустройство "Этно-деревни" с зоной отдыха у воды. Ориентировочная стоимость строительства данного этапа – 80 миллионов рублей. Кроме того, до 2025 года планируется создание глэмпинг-парка, который расположится в живописном лесу, на окраине Русскинской. Основная задача глэмпинга – создание условий для комфортного размещение туристов.
В настоящее время в Сургутском районе проживают более 3,5 представителей коренных народов Севера. Из них 2,5 тысячи живут в стойбищах и занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой. В общей сложности 247 семей содержат 8 269 оленей.
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