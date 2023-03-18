https://ria.ru/20230318/obstrel-1858837807.html

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2023

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель

Украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, ранен мужчина, сообщает... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:21

2023-03-18T20:21

2023-03-18T20:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, ранен мужчина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщению СЦКК, обстрел был зафиксирован в 18.20. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Минеральное по улице Комсомольской, 39 ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия