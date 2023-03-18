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Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2023
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель
Украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, ранен мужчина, сообщает... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:21
2023-03-18T20:21
2023-03-18T20:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике, ранен мужчина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщению СЦКК, обстрел был зафиксирован в 18.20. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Минеральное по улице Комсомольской, 39 ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР, пострадал мирный житель
Представительство ДНР: мужчина пострадал при обстреле Минерального со стороны ВСУ