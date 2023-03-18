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При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/obstrel-1858835523.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:06
2023-03-18T20:06
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны украинских фашистов мирных жителей Петровского района в поселке шахты №10 осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских фашистов мирных жителей Петровского района в поселке шахты №10 осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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