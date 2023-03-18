https://ria.ru/20230318/obstrel-1858835523.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2023

При обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:06

2023-03-18T20:06

2023-03-18T20:06

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны украинских фашистов мирных жителей Петровского района в поселке шахты №10 осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия