https://ria.ru/20230318/moskva-1858776910.html
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме - РИА Новости, 18.03.2023
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:40
2023-03-18T12:40
2023-03-18T13:30
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в патрулировании задействованы более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html
https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме
Заммэра Москвы Бирюков: спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, сообщил
журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в патрулировании задействованы более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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