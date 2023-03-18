https://ria.ru/20230318/moskva-1858776910.html

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме - РИА Новости, 18.03.2023

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:40

2023-03-18T12:40

2023-03-18T13:30

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в патрулировании задействованы более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html

https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков