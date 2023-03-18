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Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов - РИА Новости, 18.03.2023
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19:51 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов - РИА Новости, 18.03.2023
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов
Властям Молдавии не стоит ради евроинтеграции превращать остальных партнеров страны во врагов, считает глава Гагаузской автономии республики Ирина Влах. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:51
2023-03-18T19:51
в мире
молдавия
украина
брюссель
ирина влах
евросоюз
евразийский экономический союз
снг
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит ради евроинтеграции превращать остальных партнеров страны во врагов, считает глава Гагаузской автономии республики Ирина Влах. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В пятницу Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года. "Курс Республики Молдовы определи, она стала кандидатом на вступление в Европейский союз, этому курсу надо следовать. Но этот курс не должен интерпретироваться и представляться такими образом, что все остальные партнеры должны становиться врагами", - заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV. По ее словам, мудрость руководства должна заключаться в том, чтобы выстраивать одинаковые равнозначные отношения со всеми партнерами Молдавии. Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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в мире, молдавия, украина, брюссель, ирина влах, евросоюз, евразийский экономический союз, снг, майя санду
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Ирина Влах, Евросоюз, Евразийский экономический союз, СНГ, Майя Санду
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов

глава Гагаузии Влах: Молдавии не стоит превращать партнеров во врагов ради сближения с ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит ради евроинтеграции превращать остальных партнеров страны во врагов, считает глава Гагаузской автономии республики Ирина Влах.
Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В пятницу Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года.
"Курс Республики Молдовы определи, она стала кандидатом на вступление в Европейский союз, этому курсу надо следовать. Но этот курс не должен интерпретироваться и представляться такими образом, что все остальные партнеры должны становиться врагами", - заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV.
По ее словам, мудрость руководства должна заключаться в том, чтобы выстраивать одинаковые равнозначные отношения со всеми партнерами Молдавии.
Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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В миреМолдавияУкраинаБрюссельИрина ВлахЕвросоюзЕвразийский экономический союзСНГМайя Санду
 
 
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