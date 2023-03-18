https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов - РИА Новости, 18.03.2023

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов

Властям Молдавии не стоит ради евроинтеграции превращать остальных партнеров страны во врагов, считает глава Гагаузской автономии республики Ирина Влах. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:51

2023-03-18T19:51

2023-03-18T19:51

в мире

молдавия

украина

брюссель

ирина влах

евросоюз

евразийский экономический союз

снг

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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит ради евроинтеграции превращать остальных партнеров страны во врагов, считает глава Гагаузской автономии республики Ирина Влах. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В пятницу Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС до 2030 года. "Курс Республики Молдовы определи, она стала кандидатом на вступление в Европейский союз, этому курсу надо следовать. Но этот курс не должен интерпретироваться и представляться такими образом, что все остальные партнеры должны становиться врагами", - заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV. По ее словам, мудрость руководства должна заключаться в том, чтобы выстраивать одинаковые равнозначные отношения со всеми партнерами Молдавии. Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

украина

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в мире, молдавия, украина, брюссель, ирина влах, евросоюз, евразийский экономический союз, снг, майя санду