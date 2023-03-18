https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858789897.html

Санду объявила войну инакомыслящим и оппозиции, заявили в Соцпартии

Санду объявила войну инакомыслящим и оппозиции, заявили в Соцпартии - РИА Новости, 18.03.2023

Санду объявила войну инакомыслящим и оппозиции, заявили в Соцпартии

Президент Молдавии Майя Санду объявила войну оппозиции и всем, кто не согласен с ее позицией, объявив их предателями, заявил исполнительный секретарь Партии... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:30

2023-03-18T14:30

2023-03-18T14:30

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

снг

евросоюз

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила войну оппозиции и всем, кто не согласен с ее позицией, объявив их предателями, заявил исполнительный секретарь Партии социалистов республики Влад Батрынча. Санду в пятницу выступила в парламенте. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция заседание бойкотировала. Глава государства анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, а также заявила, что СНГ не помогает развитию республики. Кроме того, она обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". "Санду объявила о войне с инакомыслящими, оппозицией и дала соответствующие распоряжения (органам) юстиции, что является нарушением конституции и законов Молдавии. Санду объявила, что все, кто против объявленного ею курса и политики, предатели. Это также является беззаконием", - говорится в заявлении Батрынчи, опубликованном в телеграм-канале партии. По его словам, Санду официально дала старт уничтожению демократии в Молдавии, поскольку "объявила себя выше конституции, государства и всего народа". Он отметил, что президент не пожелала вступить в диалог с оппозицией и провести дебаты, чтобы обсудить ситуацию в стране, вместо этого устроив судилище. "Но нет худа без добра. Теперь есть четкое публичное подтверждение: за всеми беззакониями, нарушениями демократических прав и свобод, за атаками на конституцию стоит Майя Санду. Молдавия требует проведения досрочных выборов. Теперь это руководство к действию и для юстиции, которая должна находиться на страже Закона", - добавил Батрынча. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, снг, евросоюз, сергей лавров