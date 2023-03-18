https://ria.ru/20230318/medvedi-1858782650.html

В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки

В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки - РИА Новости, 18.03.2023

В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки

В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:31

2023-03-18T13:31

2023-03-18T15:47

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московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы. Пока что медведи не едят и не пьют, но ворочаются в зимних берлогах. Чтобы животные вышли на улицу, среднесуточная температура должна быть не менее плюс пяти градусов. Зоологи уже готовят уличные вольеры.

https://ria.ru/20230316/pandy-1858385128.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, москва, общество