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В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки - РИА Новости, 18.03.2023
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13:31 18.03.2023 (обновлено: 15:47 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/medvedi-1858782650.html
В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки
В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки - РИА Новости, 18.03.2023
В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки
В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:31
2023-03-18T15:47
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы. Пока что медведи не едят и не пьют, но ворочаются в зимних берлогах. Чтобы животные вышли на улицу, среднесуточная температура должна быть не менее плюс пяти градусов. Зоологи уже готовят уличные вольеры.
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки

Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в Московском зоопарке выходят из спячки

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаГималайский медведь Аладдин после выхода из зимней спячки в вольере Московского зоопарка
Гималайский медведь Аладдин после выхода из зимней спячки в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Гималайский медведь Аладдин после выхода из зимней спячки в вольере Московского зоопарка
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы.
«

"Пожилые обитатели Московского зоопарка <…> скоро выйдут на улицу. Этой зимой они спали прерывисто, и каждый раз после пробуждения зоологи их подкармливали. Аладдин иногда выходил гулять", — говорится в публикации.

Пока что медведи не едят и не пьют, но ворочаются в зимних берлогах. Чтобы животные вышли на улицу, среднесуточная температура должна быть не менее плюс пяти градусов. Зоологи уже готовят уличные вольеры.
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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16 марта, 17:30
 
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