В Московском зоопарке медведи Роза и Аладдин начали выходить из спячки
Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в Московском зоопарке выходят из спячки
© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаГималайский медведь Аладдин после выхода из зимней спячки в вольере Московского зоопарка
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Гималайский медведь Аладдин после выхода из зимней спячки в вольере Московского зоопарка
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин начинают выходить из зимней спячки, сообщается на сайте мэра столицы.
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"Пожилые обитатели Московского зоопарка <…> скоро выйдут на улицу. Этой зимой они спали прерывисто, и каждый раз после пробуждения зоологи их подкармливали. Аладдин иногда выходил гулять", — говорится в публикации.
Пока что медведи не едят и не пьют, но ворочаются в зимних берлогах. Чтобы животные вышли на улицу, среднесуточная температура должна быть не менее плюс пяти градусов. Зоологи уже готовят уличные вольеры.