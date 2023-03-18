https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток" - РИА Новости, 18.03.2023

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:40

2023-03-18T00:40

2023-03-18T01:14

донецкая народная республика

дарья морозова

оон

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек, один погиб.СБ ООН не разрешил Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Доклад для заседания опубликован на сайте омбудсмена."С июля 2022 года в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера ВСУ применяют в отношении мирного населения республики противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 "Лепесток"... В республике зарегистрировано свыше 90 случаев подрыва мирных жителей, в том числе девяти детей, на минах... Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. У многих диагностирована травматическая ампутация конечностей", - говорится в докладе.За время спецоперации на территории ДНР , согласно докладу, зафиксировано более 15,5 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них более 15 тысяч – с применением тяжелого вооружения."Противник выпустил по территории Республики более 100 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", свыше 220 ракет РСЗО HIMARS, более 250 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и порядка 13 тысяч ракет РСЗО (122 мм), а также более 21,5 тысячи снарядов калибром 155 мм", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230316/sapery-1858186897.html

https://ria.ru/20230317/sapery-1858714300.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, дарья морозова, оон, вооруженные силы украины, украина