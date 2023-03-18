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Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток" - РИА Новости, 18.03.2023
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00:40 18.03.2023 (обновлено: 01:14 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/lepestok-1858736947.html
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток" - РИА Новости, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:40
2023-03-18T01:14
донецкая народная республика
дарья морозова
оон
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек, один погиб.СБ ООН не разрешил Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Доклад для заседания опубликован на сайте омбудсмена."С июля 2022 года в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера ВСУ применяют в отношении мирного населения республики противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 "Лепесток"... В республике зарегистрировано свыше 90 случаев подрыва мирных жителей, в том числе девяти детей, на минах... Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. У многих диагностирована травматическая ампутация конечностей", - говорится в докладе.За время спецоперации на территории ДНР , согласно докладу, зафиксировано более 15,5 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них более 15 тысяч – с применением тяжелого вооружения."Противник выпустил по территории Республики более 100 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", свыше 220 ракет РСЗО HIMARS, более 250 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и порядка 13 тысяч ракет РСЗО (122 мм), а также более 21,5 тысячи снарядов калибром 155 мм", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230316/sapery-1858186897.html
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донецкая народная республика, дарья морозова, оон, вооруженные силы украины, украина
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, ООН, Вооруженные силы Украины, Украина
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в применении запрещенных мин "Лепесток"

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что украинские войска с июля 2022 года применяют запрещенные мины "Лепесток", на них в республике подорвались более 90 человек, один погиб.
СБ ООН не разрешил Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Доклад для заседания опубликован на сайте омбудсмена.
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"С июля 2022 года в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера ВСУ применяют в отношении мирного населения республики противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 "Лепесток"... В республике зарегистрировано свыше 90 случаев подрыва мирных жителей, в том числе девяти детей, на минах... Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. У многих диагностирована травматическая ампутация конечностей", - говорится в докладе.
За время спецоперации на территории ДНР , согласно докладу, зафиксировано более 15,5 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них более 15 тысяч – с применением тяжелого вооружения.
"Противник выпустил по территории Республики более 100 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", свыше 220 ракет РСЗО HIMARS, более 250 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и порядка 13 тысяч ракет РСЗО (122 мм), а также более 21,5 тысячи снарядов калибром 155 мм", - указывается в документе.
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Донецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваООНВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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