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В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед - РИА Новости, 18.03.2023
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:35
2023-03-18T21:35
2023-03-18T21:35
происшествия
калужская область
обнинск
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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. Отмечается, что спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. Ребят согрели и проводят все необходимые процедуры. С ними рядом родители. СУСК по региону сообщило о проведении проверки. "На место происшествия по факту гибели двух подростков в реке Протве в городе Обнинске выехали сотрудники Следственного комитета. Организована процессуальная проверка", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.
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происшествия, калужская область, обнинск
Происшествия, Калужская область, Обнинск
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
В Калужской области пять несовершеннолетних провалились под лед, двое из них погибли