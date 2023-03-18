https://ria.ru/20230318/led-1858846075.html

В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед

В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед - РИА Новости, 18.03.2023

В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед

Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:35

2023-03-18T21:35

2023-03-18T21:35

происшествия

калужская область

обнинск

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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. Отмечается, что спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. Ребят согрели и проводят все необходимые процедуры. С ними рядом родители. СУСК по региону сообщило о проведении проверки. "На место происшествия по факту гибели двух подростков в реке Протве в городе Обнинске выехали сотрудники Следственного комитета. Организована процессуальная проверка", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html

калужская область

обнинск

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происшествия, калужская область, обнинск