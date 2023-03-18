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В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед - РИА Новости, 18.03.2023
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21:35 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/led-1858846075.html
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед - РИА Новости, 18.03.2023
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед
Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:35
2023-03-18T21:35
происшествия
калужская область
обнинск
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РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона. Отмечается, что спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. Ребят согрели и проводят все необходимые процедуры. С ними рядом родители. СУСК по региону сообщило о проведении проверки. "На место происшествия по факту гибели двух подростков в реке Протве в городе Обнинске выехали сотрудники Следственного комитета. Организована процессуальная проверка", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.
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происшествия, калужская область, обнинск
Происшествия, Калужская область, Обнинск
В Калужской области двое несовершеннолетних погибли, провалившись под лед

В Калужской области пять несовершеннолетних провалились под лед, двое из них погибли

© РИА Новости / Кирилл ШипицинРастаявший лед
Растаявший лед - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Растаявший лед. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пять несовершеннолетних провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли, сообщило правительство региона.
«
"Недалеко от Обнинска произошло ЧП с участием детей. Два подростка утонули в Протве. Как стало известно, под лёд провалились пятеро ребят. Троих удалось спасти", - говорится в сообщении на странице правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. Ребят согрели и проводят все необходимые процедуры. С ними рядом родители.
СУСК по региону сообщило о проведении проверки. "На место происшествия по факту гибели двух подростков в реке Протве в городе Обнинске выехали сотрудники Следственного комитета. Организована процессуальная проверка", - сообщает следственное управление в своем Telegram-канале.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед
21 февраля, 09:50
 
ПроисшествияКалужская областьОбнинск
 
 
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