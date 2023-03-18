https://ria.ru/20230318/kosovo-1858863057.html

Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово

Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово - РИА Новости, 18.03.2023

Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово

Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи поддержал предложение ЕС и США на переговорах по урегулированию в Косово, которые проходят... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:47

2023-03-18T23:47

2023-03-18T23:47

в мире

косово

сша

александр вучич

евросоюз

северная македония

мирослав лайчак

альбин курти

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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи поддержал предложение ЕС и США на переговорах по урегулированию в Косово, которые проходят в субботу в северомакедонском городе Охрид. Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде идут за закрытыми дверями свыше 10 часов. Тема обсуждения - план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. Во второй половине дня с Лайчаком и помощником госсекретаря США Габриэлем Эскобаром встретился председательствующий в ОБСЕ северомакедонский министр, этнический албанец Османи. "Мы говорили о важности достижения соглашения Косово и Сербии и драгоценной помощи ЕС и США. Охридское соглашение (о прекращении огня между албанскими сепаратистами и властями Македонии 2001 года - ред.), Соглашение о дружбе (Софии и Скопье 2017 года - ред.) и Преспанское соглашение (Афин и Скопье о переименовании Северной Македонии 2018 года - ред.) дают пример того, что решение посредством диалога возможно", - написал глава МИД Северной Македонии в Twitter. В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно европейско-американскому предложению. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против предложения ЕС вечером в пятницу с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на переговорах 18 марта в Северной Македонии по урегулированию отношений Белграда и Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на встрече с президентом Сербии 18 марта утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенного Косово в ООН и не признает его независимость.

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858740106.html

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

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в мире, косово, сша, александр вучич, евросоюз, северная македония, мирослав лайчак, альбин курти, обсе