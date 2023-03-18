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Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки
Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки - РИА Новости, 18.03.2023
Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки
Столичное предприятие "Другой хлеб" в текущем году намерено расширить ассортимент безглютеновой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:23
2023-03-18T11:23
2023-03-18T11:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичное предприятие "Другой хлеб" в текущем году намерено расширить ассортимент безглютеновой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что сегодня в столице хлебобулочные изделия изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек.Основанный в 2019 году "Другой хлеб" производит мучные изделия для диетического питания, полностью исключающие глютен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичное предприятие "Другой хлеб" в текущем году намерено расширить ассортимент безглютеновой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он напомнил, что сегодня в столице хлебобулочные изделия изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек.
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"Столичные производители выпускают широкий ассортимент изделий, в том числе — с использованием альтернативных безглютеновых ингредиентов. Растущий на отечественном рынке спрос на полезные продукты питания приводит к увеличению локального выпуска таких изделий. Так, в этом году столичное предприятие "Другой хлеб" планирует расширение ассортимента в полтора раза – среди выпускаемой продукции появятся несколько новых видов хлеба, в том числе без продуктов животного происхождения, а к Пасхе начнутся поставки куличей", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Основанный в 2019 году "Другой хлеб" производит мучные изделия для диетического питания, полностью исключающие глютен.