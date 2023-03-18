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Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки

Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки - РИА Новости, 18.03.2023

Овчинский: московское предприятие увеличит выпуск безглютеновой выпечки

Столичное предприятие "Другой хлеб" в текущем году намерено расширить ассортимент безглютеновой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:23

2023-03-18T11:23

2023-03-18T11:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичное предприятие "Другой хлеб" в текущем году намерено расширить ассортимент безглютеновой продукции, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что сегодня в столице хлебобулочные изделия изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек.Основанный в 2019 году "Другой хлеб" производит мучные изделия для диетического питания, полностью исключающие глютен.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский