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МИД: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.03.2023
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13:03 18.03.2023 (обновлено: 15:03 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/gazoprovod-1858778930.html
МИД: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам"
МИД: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 18.03.2023
МИД: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам"
Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, только международное расследование с участием российских представителей... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:03
2023-03-18T15:03
в мире
россия
дания
мария захарова
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, только международное расследование с участием российских представителей способно предоставить достоверные данные о причинах и заказчиках диверсий, заявила на сайте МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.В МИД РФ обратили внимание на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, содержащее отказ предоставить разрешение российской стороне на участие в расследовании диверсий на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2"."Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", — говорится в сообщении Захаровой.Она подчеркнула, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти "не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования".По словам Захаровой, МИД РФ исходит из того, что "только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий".
https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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в мире, россия, дания, мария захарова, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Дания, Мария Захарова, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам"

Захарова: Россия продолжит добиваться от Дании ответов по диверсиям на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы, только международное расследование с участием российских представителей способно предоставить достоверные данные о причинах и заказчиках диверсий, заявила на сайте МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В МИД РФ обратили внимание на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, содержащее отказ предоставить разрешение российской стороне на участие в расследовании диверсий на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
МИД ответил на отказ Дании в доступе к расследованию по "Северным потокам"
16 марта, 20:19
"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", — говорится в сообщении Захаровой.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти "не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования".
По словам Захаровой, МИД РФ исходит из того, что "только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
 
В миреРоссияДанияМария ЗахароваСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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