https://ria.ru/20230318/gaz-1858790427.html

В Германии рассказали о рисках, связанных с окончанием эпохи дешевого газа

В Германии рассказали о рисках, связанных с окончанием эпохи дешевого газа - РИА Новости, 18.03.2023

В Германии рассказали о рисках, связанных с окончанием эпохи дешевого газа

Эпоха дешевого российского газа прошла, ФРГ ожидают большие риски в области энергобезопасности, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:37

2023-03-18T14:37

2023-03-18T18:06

экономика

германия

россия

китай

евросоюз

природный газ

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БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Эпоха дешевого российского газа прошла, ФРГ ожидают большие риски в области энергобезопасности, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью Rheinische Post."Оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли до более чем 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро. Это намного больше, чем в 2021 году, но является новой нормой. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла", — сказал он, отметив при этом промежуточные успехи страны на пути экономии голубого топлива.Кроме того, Мюллер указал на риски, связанные с погодой. Если в конце года придут холода, то потребители могут отказаться экономить. Он также призвал не исключать сценарии, при которых терминалы СПГ будут работать не по плану. Помимо этого, Германия должна будет помочь другим странам в случае наступления проблем с энергобезопасностью помогать соседним странам."Другой неизвестной величиной является Китай: если его экономика снова восстановится после кризиса коронавируса, спрос на газ значительно возрастет. Мы не знаем, что станет с оставшимися запасами поставок российского газа", — заявил Мюллер.По его словам, в ФРГ российский газ больше не поступает по трубопроводам, но при этом некоторые европейские государства все еще его импортируют."Россия до сих пор поставляет в такие страны, как Австрия и Венгрия. Таким образом, часть спроса на газ в Европе по-прежнему покрывается за счет России. Это не запрещено, ЕС не вводил санкций на поставки российского газа", — уточнил он.В итоге глава агентства призвал начать заполнять хранилища уже этой весной и летом.Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Олаф Шольц, они позволят ФРГ стать независимой от поставок газа из России.По данным агентства Блумберг со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ЕС в апреле для снижения цен на энергоносители планирует запустить платформу для совместных закупок газа. В сотрудничестве с Евросоюзом через этот механизм заинтересованы более 50 предприятий со всего мира. Главное преимущество для малых и средних компаний, по словам Шефчовича, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием.

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

https://ria.ru/20230312/gaz-1857298732.html

германия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, китай, евросоюз, природный газ