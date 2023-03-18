https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти

"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти - РИА Новости, 18.03.2023

"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти

Эммануэль Макрон и его правительство решили принять крайне непопулярную в стране пенсионную реформу без голосования Национального собрания. Почему так произошло РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:00

2023-03-18T08:12

франция

в мире

париж

эммануэль макрон

марин ле пен

элизабет борн

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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Эммануэль Макрон и его правительство решили принять крайне непопулярную в стране пенсионную реформу без голосования Национального собрания. Почему так произошло и что за этим последует — в материале РИА Новости.Повестка дняВ четверг французский парламент по итогам многодневных дебатов должен был окончательно рассмотреть вопрос об одном из ключевых проектов президента Эммануэля Макрона. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030-му, а также упразднение части льготных режимов выхода на пенсию. Кроме того, для получения полных выплат требуется набрать не менее 43 лет трудового стажа.Необходимость преобразований объясняют тем, что население стареет, пенсионная система не выдерживает нагрузки, растет бюджетный дефицит.Однако если либеральная общественность понимает необходимость реформы, то левые выступают резко против, полагая, что это в первую очередь ударит по самым малообеспеченным семьям.Впервые за многие годы против правительства объединились все крупнейшие профсоюзы Франции — провели семь общенациональных забастовок, собрали на улицах миллионы человек.В обществе, согласно опросам, реформу поддерживают лишь около 30 процентов граждан.Парламентские слушания по законопроекту начались 6 февраля. Несколько недель депутаты, а затем сенаторы вносили поправки, спорили по тем или иным пунктам, иногда срывались — кричали, ругались, оскорбляли друг друга. Доходило даже до рукоприкладства.Так или иначе, в среду согласительная комиссия из представителей двух палат одобрила окончательный текст закона для вынесения на голосование. На следующий день реформу ожидаемо поддержал сенат: в верхней палате преобладает президентское большинство и правоцентристы. Эстафета перешла к Национальному собранию.Расклад силТут — иная история. По итогам прошлогодних выборов сторонники Макрона утратили в нижней палате абсолютное большинство. Сейчас здесь 573 депутата (четыре места вакантны), и для одобрения реформы необходимо было набрать не менее 287 голосов.Президентская коалиция контролирует 250 депутатских кресел, объединение левых Nupes ("Новый народный экологический и социальный союз") — 149, правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 88, правоцентристские "Республиканцы" — 61. Остальные 25 — независимые парламентарии, большинство из которых объединены в группу LIOT ("Свободные независимые заморские территории").Однако даже среди президентского большинства реформу поддерживают не все. По подсчетам экспертов, однозначно голосовать за готовы были около 225 человек. Левые из Nupes и правые от "Национального объединения" выступали против. Поэтому главной задачей президента и его сторонников было переманить на свою сторону "Республиканцев".Вообще, правоцентристы сами многие годы говорили о необходимости повышения пенсионного возраста — причем до 65 лет (как первоначально и планировал Макрон). Однако "Республиканцы" и без того разобщены, многие в партии тянут одеяло на себя, а на фоне массовых протестов и отторжения реформы гражданами еще более засомневались. Это понятно: через несколько лет на новые выборы им придется возвращаться в избирательные округа, где каждому припомнят его действия.Известно, что Макрон очень хотел провести законопроект путем голосования — на фоне массовых протестов это стало бы его большой победой. По словам источников, накануне заседания он даже говорил о решимости распустить Нацсобрание, если не удастся добиться результата.Закулисная торговля продолжалась до последнего: в первой половине четверга президент провел три экстренных заседания с ближайшим окружением. Но ничего не вышло.Принятие закона силойОчевидно, что голосование в Национальном собрании было бы непредсказуемое, "на тоненького": кто-то в последний момент мог поменять мнение. Взвесив за и против, понимая, как много поставлено на кон, Макрон решил не рисковать.Как и осенью при принятии бюджета, власти вновь прибегли к третьему пункту статьи 49 Конституции Франции, согласно которому премьер-министр может провести законопроект через парламент без голосования — под свою ответственность. В этом случае депутаты получают право вынести на рассмотрение вопрос о недоверии правительству. Во Франции это называется "рациональный парламентаризм" — инструмент, не позволяющий блокировать важные инициативы бесконечными дебатами, когда абсолютного большинства у президента нет.Незадолго до выступления главы кабмина слухи об этом распространились в кулуарах Нацсобрания. На трибуну Элизабет Борн поднималась под неодобрительные крики, гудение и свист, а представители левых встали с плакатами "64 года — нет!" и затянули "Марсельезу".На пару минут заседание прервали, но в итоге премьеру все равно пришлось, срывая голос, перекрикивать парламентариев."Если бы каждый проголосовал в соответствии со своими убеждениями и в логике занимаемых позиций, мы бы не оказались в этой ситуации, — заявила Борн, обращаясь в первую очередь к "Республиканцам". — Сегодня по тексту законопроекта витает неопределенность в несколько голосов, и мы не можем рисковать тем, что 175 часов парламентских дебатов окажутся потрачены впустую".Вот и все. Закон можно считать принятым. Почти. Потому что в понедельник в Нацсобрании пройдет голосование по вопросу недоверия правительству.После объявления о принятии закона с помощью статьи 49.3 тысячи людей стали стягиваться на площадь Согласия в Париже, где власти заранее приняли беспрецедентные меры безопасности. Ближе к вечеру в районе начались столкновения протестующих с полицией и жандармерией. Для разгона недовольных применили водометы и слезоточивый газ. Митингующие подожгли несколько машин, возвели баррикады из мусорных баков, которые скопились на улицах из-за забастовки. Стихийные акции протеста прошли в большинстве крупных городов, а в Париже стычки продолжались до глубокой ночи.Демократия ли это?Комментируя итоги дня в эфире телеканала TF1, премьер-министр заявила, что ее правительство действовало в рамках закона и пенсионная реформа принята демократическим путем."Очень важно понимать, что статья 49.3 позволяет оппозиции выдвинуть вотум недоверия, который будет вынесен на голосование тех, кто за или против этой реформы. Она прошла необходимую демократическую процедуру: часами обсуждалась в Нацсобрании и сенате. Было голосование в сенате, и в ближайшие дни состоится голосование в Нацсобрании (не по тексту законопроекта, а по вотуму недоверия. — Прим. ред.)", — сказала премьер.Не все разделяют ее мнение. Так, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор заявил, что действия правительства противоречат конституции, поскольку пункт 49.3 должен применяться лишь в особых случаях, а сегодня очевидно, что вся республика против реформы."Наш президент не располагает большинством в стране. Он также не располагает большинством в Национальном собрании. Будучи неспособным убедить, он применяет силу, чтобы преодолеть сопротивление народа", — подчеркнул Фор, обвинив Макрона в политике "постоянного государственного переворота".Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен назвала исход дебатов полным провалом правительства. А также — президента лично."Потому что это его реформа — фактически единственная, которую он так защищал в ходе избирательной кампании", — заявила она.Ле Пен отметила, что законный порядок, к сожалению, не позволяет вынести вотум недоверия главе государства, но пообещала, что ее сторонники поддержат любые аналогичные предложения от других фракций вне зависимости от политической окраски.Лидер левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон считает нелегитимным проведение реформы силой. "Она была принята… только сенатом. Ни французами, ни Национальным собранием, ни профсоюзами, ни другими объединениями работников. В итоге этот правовой акт не имеет законной силы", — пояснил он.Также он сообщил, что левая коалиция Nupes выступит за вотум недоверия правительству. Кроме того, дабы максимально увеличить шансы на положительный исход, левые не станут сами поднимать этот вопрос и поддержат инициативу право- и левоцентристов из LIOT.Будет ли отставка?Впрочем, оппозиция вряд ли наберет достаточно голосов для вынесения вотума недоверия правительству Элизабет Борн. Все снова упирается в "Республиканцев".По мнению их лидера Эрика Сьотти, во Франции — кризис демократии. "Применение статьи 49.3 — провал многих лет политики и метода, который не помог найти одобрения большинства. Это выявляет глубокий политический кризис наших институтов, кризис, который испытывают на себе французы на фоне все возрастающих сложностей", — сказал он.Однако, уточнил Сьотти, его партия не поддержит вотум недоверия, поскольку не хочет приумножать хаос. "В условиях нынешнего кризиса страна не вынесет смертельного удара по нашей демократии и нашим институтам", — подчеркнул политик.Между тем вопросы все-таки есть. Если раньше правоцентристы демонстративно выступали против вотума недоверия под предлогом того, что не пойдут на поводу у идеологических противников с обоих флангов, то сейчас на рассмотрении окажется предложение от независимых депутатов из LIOT. И "Республиканцам" в случае отказа от поддержки вотума придется как-то объяснять это недовольным избирателям.Так или иначе, пенсионная реформа — очень болезненная тема для страны. Применение пункта 49.3 при рассмотрении бюджета многие считают допустимым, однако переход на метод силы в этот раз точно подольет масла в огонь и сыграет на руку радикальной оппозиции. Вотум недоверия правительству, вариант с роспуском парламента, крайне низкий рейтинг власти — возможно, вопрос с реформой в понедельник и закроют, однако институциональный кризис во Франции лишь набирает обороты.

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франция, в мире, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, элизабет борн