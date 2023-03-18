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В Пензе автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие
В Пензе автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие - РИА Новости, 18.03.2023
В Пензе автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Пензе, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщается в телеграм-канале областного управления РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:30
2023-03-18T20:30
2023-03-18T20:43
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САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Пензе, в результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщается в телеграм-канале областного управления ГИБДД. ДТП произошло в 13.20 мск на улице Гагарина. "Предварительно установлено, что... произошло столкновение автомобиля Kia Cerato и автобуса малого класса Iveco. В результате происшествия водитель автомобиля Kia Cerato - мужчина 1989 года рождения - скончался на месте, пассажир этого автомобиля - мальчик 2015 года рождения - получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью - будут они госпитализированы или отпущены, будет известно позднее", - говорится в сообщении. ГИБДД по данному факту проводит проверку, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html
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происшествия, пенза, авто, гибдд мвд рф, kia rio
Происшествия, Пенза, Авто, ГИБДД МВД РФ, Kia Rio
В Пензе автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие
В ДТП с автобусом в Пензе погибли два человека, еще четыре пострадали