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Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.03.2023
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Украинские войска в 16.15 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:03
2023-03-18T17:03
2023-03-18T17:03
специальная военная операция на украине
украина
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сергей лавров
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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украина, россия, донецк, сергей лавров, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецк, Сергей Лавров, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Куйбышевскому району Донецка