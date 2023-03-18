https://ria.ru/20230318/donetsk-1858739450.html
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 18.03.2023
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T01:47
2023-03-18T01:47
2023-03-18T01:47
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил вечером в пятницу, что двое мирных жителей – мужчины 1944 и 1962 годов рождения – погибли в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города. Он также сообщил о пострадавших. Местная жительница Татьяна рассказала РИА Новости, что ее не было дома, когда произошел обстрел, но там были ее пожилая мать и дочь с подругой. "Дочка позвонила – плачет, кричит, у нас, говорит, забор снесло, стекла повылетали, в доме ужас. <…> Я со страху – быстренько домой. Слава богу, все живы", – сказала она. По ее словам, тех, кто был дома, сильно оглушило, подруге дочери посекло лицо, вероятно стеклами, а у дочери была кровь за ухом. Она добавила, что обстрелы стали частым явлением – и в этот момент раздался звук летящего снаряда. Присев и немного прислушавшись, наученная опытом Татьяна спокойно сказала: "Перелетело". Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230317/pogibshie-1858625192.html
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донецкая народная республика, петровский район, донецк
Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего дома рассказала об украинском обстреле Петровского района Донецка
ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин
сообщил вечером в пятницу, что двое мирных жителей – мужчины 1944 и 1962 годов рождения – погибли в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города. Он также сообщил о пострадавших.
Местная жительница Татьяна рассказала РИА Новости, что ее не было дома, когда произошел обстрел, но там были ее пожилая мать и дочь с подругой.
"Дочка позвонила – плачет, кричит, у нас, говорит, забор снесло, стекла повылетали, в доме ужас. <…> Я со страху – быстренько домой. Слава богу, все живы", – сказала она.
По ее словам, тех, кто был дома, сильно оглушило, подруге дочери посекло лицо, вероятно стеклами, а у дочери была кровь за ухом.
Она добавила, что обстрелы стали частым явлением – и в этот момент раздался звук летящего снаряда. Присев и немного прислушавшись, наученная опытом Татьяна спокойно сказала: "Перелетело".
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР
, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя