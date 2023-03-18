Рейтинг@Mail.ru
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/donetsk-1858739450.html
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 18.03.2023
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле
Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T01:47
2023-03-18T01:47
донецкая народная республика
петровский район
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844954618_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_71f75ee53b37b74abdfba20f9aaae37b.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил вечером в пятницу, что двое мирных жителей – мужчины 1944 и 1962 годов рождения – погибли в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города. Он также сообщил о пострадавших. Местная жительница Татьяна рассказала РИА Новости, что ее не было дома, когда произошел обстрел, но там были ее пожилая мать и дочь с подругой. "Дочка позвонила – плачет, кричит, у нас, говорит, забор снесло, стекла повылетали, в доме ужас. &lt;…&gt; Я со страху – быстренько домой. Слава богу, все живы", – сказала она. По ее словам, тех, кто был дома, сильно оглушило, подруге дочери посекло лицо, вероятно стеклами, а у дочери была кровь за ухом. Она добавила, что обстрелы стали частым явлением – и в этот момент раздался звук летящего снаряда. Присев и немного прислушавшись, наученная опытом Татьяна спокойно сказала: "Перелетело". Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230317/pogibshie-1858625192.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844954618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb29c0d872c83b9bb934a2c0132dbf25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, петровский район, донецк
Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк
Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле

Жительница пострадавшего дома рассказала об украинском обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил вечером в пятницу, что двое мирных жителей – мужчины 1944 и 1962 годов рождения – погибли в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города. Он также сообщил о пострадавших.
Местная жительница Татьяна рассказала РИА Новости, что ее не было дома, когда произошел обстрел, но там были ее пожилая мать и дочь с подругой.
"Дочка позвонила – плачет, кричит, у нас, говорит, забор снесло, стекла повылетали, в доме ужас. <…> Я со страху – быстренько домой. Слава богу, все живы", – сказала она.
По ее словам, тех, кто был дома, сильно оглушило, подруге дочери посекло лицо, вероятно стеклами, а у дочери была кровь за ухом.
Она добавила, что обстрелы стали частым явлением – и в этот момент раздался звук летящего снаряда. Присев и немного прислушавшись, наученная опытом Татьяна спокойно сказала: "Перелетело".
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя
Вчера, 15:36
 
Донецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала