https://ria.ru/20230318/donetsk-1858739450.html

Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле

Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле - РИА Новости, 18.03.2023

Жительница пострадавшего дома в Донецке рассказала об украинском обстреле

Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T01:47

2023-03-18T01:47

2023-03-18T01:47

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Жительница пострадавшего частного дома в Петровском районе Донецка рассказала РИА Новости о последствиях украинского обстрела. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил вечером в пятницу, что двое мирных жителей – мужчины 1944 и 1962 годов рождения – погибли в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города. Он также сообщил о пострадавших. Местная жительница Татьяна рассказала РИА Новости, что ее не было дома, когда произошел обстрел, но там были ее пожилая мать и дочь с подругой. "Дочка позвонила – плачет, кричит, у нас, говорит, забор снесло, стекла повылетали, в доме ужас. <…> Я со страху – быстренько домой. Слава богу, все живы", – сказала она. По ее словам, тех, кто был дома, сильно оглушило, подруге дочери посекло лицо, вероятно стеклами, а у дочери была кровь за ухом. Она добавила, что обстрелы стали частым явлением – и в этот момент раздался звук летящего снаряда. Присев и немного прислушавшись, наученная опытом Татьяна спокойно сказала: "Перелетело". Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230317/pogibshie-1858625192.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк