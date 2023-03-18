https://ria.ru/20230318/donbass-1858736117.html

Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО

Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО - РИА Новости, 18.03.2023

Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T00:18

2023-03-18T00:18

2023-03-18T01:24

оон

донецкая народная республика

донбасс

дарья морозова

линда томас-гринфилд

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857321995_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_a28d3547e11783405571423a011c54af.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч были ранены.Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании изменения ДНР, а значит, и границ Украины. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались три страны."С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок. Почти 8 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В том числе 323 ребенка, не менее 27 из них получили инвалидность", - говорится в докладе Морозовой.

https://ria.ru/20230317/unichtozhenie-1858586584.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, украина