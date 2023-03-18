https://ria.ru/20230318/donbass-1858736117.html
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО - РИА Новости, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:18
2023-03-18T00:18
2023-03-18T01:24
оон
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
линда томас-гринфилд
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857321995_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_a28d3547e11783405571423a011c54af.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч были ранены.Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании изменения ДНР, а значит, и границ Украины. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались три страны."С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок. Почти 8 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В том числе 323 ребенка, не менее 27 из них получили инвалидность", - говорится в докладе Морозовой.
https://ria.ru/20230317/unichtozhenie-1858586584.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857321995_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ca4fd0d29bbf5bacc4d11170307b53ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, украина
ООН, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, Украина
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО
Омбудсмен Морозова: с начала конфликта в Донбассе до СВО в ДНР погибли 4374 человека