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Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО - РИА Новости, 18.03.2023
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00:18 18.03.2023 (обновлено: 01:24 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/donbass-1858736117.html
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО - РИА Новости, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:18
2023-03-18T01:24
оон
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
линда томас-гринфилд
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч были ранены.Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании изменения ДНР, а значит, и границ Украины. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались три страны."С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок. Почти 8 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В том числе 323 ребенка, не менее 27 из них получили инвалидность", - говорится в докладе Морозовой.
https://ria.ru/20230317/unichtozhenie-1858586584.html
донецкая народная республика
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оон, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, линда томас-гринфилд, украина
ООН, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, Украина
Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала СВО

Омбудсмен Морозова: с начала конфликта в Донбассе до СВО в ДНР погибли 4374 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН заявила, что с начала конфликта в Донбассе до спецоперации в республике погибли 4374 человека, почти 8 тысяч были ранены.
Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании изменения ДНР, а значит, и границ Украины. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались три страны.
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"С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок. Почти 8 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В том числе 323 ребенка, не менее 27 из них получили инвалидность", - говорится в докладе Морозовой.
 
ООНДонецкая Народная РеспубликаДонбассДарья МорозоваЛинда Томас-ГринфилдУкраина
 
 
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