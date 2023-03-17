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Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года

Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года - РИА Новости, 17.03.2023

Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года

Благоустроенные дома в городе Бикине Хабаровского края возведут к июлю текущего года, новоселье отметят 189 человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:56

2023-03-17T08:56

2023-03-17T10:48

хабаровский край

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бикин

хабаровский край

бикинский район

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Благоустроенные дома в городе Бикине Хабаровского края возведут к июлю текущего года, новоселье отметят 189 человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Бикинский район. В программе - инспекция ряда социальных объектов, в том числе стройплощадок. "В Бикине проинспектировал ход строительства многоквартирных домов, которые здесь возводятся по краевой программе переселения из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года). Общее количество квартир – 81, улучшить свой быт смогут 189 бикинцев из 14 бараков. Дома в Бикине планируем сдать в июле. А возводятся они с применением современных технологий отечественного производства. Квартиры будут обеспечены системами вентиляции и дымоудаления", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он указал, что вода в новостройках, как и во всем городе, станет намного качественнее за счет реализации федерального проекта "Чистая вода". В Бикине идёт масштабная реконструкция системы водоснабжения: строятся 34 километра сетей, станция водоподготовки и резервуары чистой воды. Губернатор отметил, что всего в Хабаровском крае строится 12 многоквартирных домов. Один из них – в Селихино Комсомольского района – сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.

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бикинский район

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Дарья Буймова

общество, бикин, хабаровский край, бикинский район, михаил дегтярев