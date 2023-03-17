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Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года - РИА Новости, 17.03.2023
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Хабаровский край
 
08:56 17.03.2023 (обновлено: 10:48 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/zhile-1858484843.html
Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года
Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года - РИА Новости, 17.03.2023
Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года
Благоустроенные дома в городе Бикине Хабаровского края возведут к июлю текущего года, новоселье отметят 189 человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:56
2023-03-17T10:48
хабаровский край
общество
бикин
хабаровский край
бикинский район
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Благоустроенные дома в городе Бикине Хабаровского края возведут к июлю текущего года, новоселье отметят 189 человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Бикинский район. В программе - инспекция ряда социальных объектов, в том числе стройплощадок. "В Бикине проинспектировал ход строительства многоквартирных домов, которые здесь возводятся по краевой программе переселения из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года). Общее количество квартир – 81, улучшить свой быт смогут 189 бикинцев из 14 бараков. Дома в Бикине планируем сдать в июле. А возводятся они с применением современных технологий отечественного производства. Квартиры будут обеспечены системами вентиляции и дымоудаления", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он указал, что вода в новостройках, как и во всем городе, станет намного качественнее за счет реализации федерального проекта "Чистая вода". В Бикине идёт масштабная реконструкция системы водоснабжения: строятся 34 километра сетей, станция водоподготовки и резервуары чистой воды. Губернатор отметил, что всего в Хабаровском крае строится 12 многоквартирных домов. Один из них – в Селихино Комсомольского района – сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.
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общество, бикин, хабаровский край, бикинский район, михаил дегтярев
Хабаровский край, Общество, Бикин, Хабаровский край, Бикинский район, Михаил Дегтярев
Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года

Губернатор Дегтярев: благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяБлагоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года
Благоустроенные дома в Бикине Хабаровского края возведут к июлю 2023 года
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Благоустроенные дома в городе Бикине Хабаровского края возведут к июлю текущего года, новоселье отметят 189 человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Михаил Дегтярев в Бикинском районе
Губернатор Михаил Дегтярев в Бикинском районе
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Михаил Дегтярев в Бикинском районе
Глава региона в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Бикинский район. В программе - инспекция ряда социальных объектов, в том числе стройплощадок.
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"В Бикине проинспектировал ход строительства многоквартирных домов, которые здесь возводятся по краевой программе переселения из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года). Общее количество квартир – 81, улучшить свой быт смогут 189 бикинцев из 14 бараков. Дома в Бикине планируем сдать в июле. А возводятся они с применением современных технологий отечественного производства. Квартиры будут обеспечены системами вентиляции и дымоудаления", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он указал, что вода в новостройках, как и во всем городе, станет намного качественнее за счет реализации федерального проекта "Чистая вода". В Бикине идёт масштабная реконструкция системы водоснабжения: строятся 34 километра сетей, станция водоподготовки и резервуары чистой воды.
«
"Такого обновления системы город не видел с 1965 года. Сегодня физический износ местных водопроводных коммуникаций - 90%. Поручил завершить все работы по модернизации системы водоснабжения уже в этом году, сдвинув изначальные сроки влево на полгода", - заверил Дегтярев.
Губернатор отметил, что всего в Хабаровском крае строится 12 многоквартирных домов. Один из них – в Селихино Комсомольского района – сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.
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Хабаровский крайОбществоБикинХабаровский крайБикинский районМихаил Дегтярев
 
 
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