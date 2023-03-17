https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html

"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским

"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 17.03.2023

"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским

Президенту Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:06

2023-03-17T18:06

2023-03-17T19:51

политика

украина

сша

владимир зеленский

скотт риттер

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенту Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.По мнению Риттера, сейчас у украинского лидера есть шанс уехать с семьей и прожить спокойную жизнь за границей при условии, если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.

https://ria.ru/20230317/zelenskaya-1858657626.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, олег соскин, вооруженные силы украины