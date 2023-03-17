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"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 17.03.2023
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18:06 17.03.2023 (обновлено: 19:51 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html
"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским
"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 17.03.2023
"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским
Президенту Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:06
2023-03-17T19:51
политика
украина
сша
владимир зеленский
скотт риттер
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенту Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.По мнению Риттера, сейчас у украинского лидера есть шанс уехать с семьей и прожить спокойную жизнь за границей при условии, если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.
https://ria.ru/20230317/zelenskaya-1858657626.html
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политика, украина, сша, владимир зеленский, скотт риттер, олег соскин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Это сделает офицер". Разведчик раскрыл, что скоро произойдет с Зеленским

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский сбежит с Украины, чтобы его не убили офицеры ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенту Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
«

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) проигрывает. Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, <…> либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране", — спрогнозировал эксперт.

По мнению Риттера, сейчас у украинского лидера есть шанс уехать с семьей и прожить спокойную жизнь за границей при условии, если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.
Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.
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