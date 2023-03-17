https://ria.ru/20230317/zara-1858526841.html

Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов

Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов - РИА Новости, 17.03.2023

Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов

Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:19

экономика

россия

ливан

амансио ортега

inditex

zara

bershka

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в РФ, пишет газета Pais со ссылкой на заявление компании. Inditex располагал порядка 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тысяч человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". А в октябре 2022 года Inditex согласовала продажу своего российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране. "Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ) 5 марта", - пишет издание со ссылкой на компанию. Как отмечается в статье со ссылкой на финансовый отчет испанского ритейлера, компания передаст "активы и права, связанные с 245 магазинами из 514, которая группа имела в России". Они составляют 47,6% от общего числа, уточняет Pais. Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.

https://ria.ru/20230211/zara-1851358430.html

https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html

россия

ливан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ливан, амансио ортега, inditex, zara, bershka, санкции в отношении россии