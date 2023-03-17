Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов
Владелец Zara сеть Inditex окончательно закроет 269 оставшихся в России магазинов
Магазин одежды Zara. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в РФ, пишет газета Pais со ссылкой на заявление компании.
Inditex располагал порядка 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тысяч человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". А в октябре 2022 года Inditex согласовала продажу своего российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране.
"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ) 5 марта", - пишет издание со ссылкой на компанию.
Как отмечается в статье со ссылкой на финансовый отчет испанского ритейлера, компания передаст "активы и права, связанные с 245 магазинами из 514, которая группа имела в России". Они составляют 47,6% от общего числа, уточняет Pais.
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"После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex", - сообщила испанская компания.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.