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Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов - РИА Новости, 17.03.2023
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11:19 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/zara-1858526841.html
Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов
Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов - РИА Новости, 17.03.2023
Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов
Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:19
2023-03-17T11:19
экономика
россия
ливан
амансио ортега
inditex
zara
bershka
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в РФ, пишет газета Pais со ссылкой на заявление компании. Inditex располагал порядка 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тысяч человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". А в октябре 2022 года Inditex согласовала продажу своего российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране. "Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ) 5 марта", - пишет издание со ссылкой на компанию. Как отмечается в статье со ссылкой на финансовый отчет испанского ритейлера, компания передаст "активы и права, связанные с 245 магазинами из 514, которая группа имела в России". Они составляют 47,6% от общего числа, уточняет Pais. Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
https://ria.ru/20230211/zara-1851358430.html
https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html
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экономика, россия, ливан, амансио ортега, inditex, zara, bershka, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Ливан, Амансио Ортега, Inditex, Zara, Bershka, Санкции в отношении России
Владелец Zara закроет 269 оставшихся в России магазинов

Владелец Zara сеть Inditex окончательно закроет 269 оставшихся в России магазинов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанская сеть Inditex, крупнейшая в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) заявил, что окончательно закроет 269 оставшихся магазинов в РФ, пишет газета Pais со ссылкой на заявление компании.
Inditex располагал порядка 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тысяч человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". А в октябре 2022 года Inditex согласовала продажу своего российского подразделения своему франчайзи в Ливане Daher group. Группа также уточняла, что сделка означает прекращение деятельности компании в стране.
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"Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности (в РФ) 5 марта", - пишет издание со ссылкой на компанию.
Как отмечается в статье со ссылкой на финансовый отчет испанского ритейлера, компания передаст "активы и права, связанные с 245 магазинами из 514, которая группа имела в России". Они составляют 47,6% от общего числа, уточняет Pais.
«
"После заключения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex", - сообщила испанская компания.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
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ЭкономикаРоссияЛиванАмансио ОртегаInditexZaraBershkaСанкции в отношении России
 
 
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