https://ria.ru/20230317/zaderzhanie-1858468474.html

В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек

В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек - РИА Новости, 17.03.2023

В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек

Силовые структуры штата Мехико задержали двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на семейный праздник в муниципалитете Чимальуакан в январе - тогда... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:15

2023-03-17T02:15

2023-03-17T02:15

в мире

мехико (штат)

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МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Силовые структуры штата Мехико задержали двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на семейный праздник в муниципалитете Чимальуакан в январе - тогда погибли 8 человек и еще семь получили ранения, одному из задержанных 14 лет. По информации ведомства, молодые люди на мотоцикле подъехали 22 января к месту семейного праздника в муниципалитете Чимальуакан и обстреляли собравшихся. На месте погибли три человека и еще пятеро скончались в больницах, огнестрельные ранения получили семь человек, включая детей 3 и 14 лет. В рамках операции, которая прошла в конце февраля, помимо непосредственных исполнителей нападения были задержаны ещё семь человек, включая лидера местной банды.

https://ria.ru/20220428/ugrozy-1785934941.html

мехико (штат)

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в мире, мехико (штат)