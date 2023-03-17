https://ria.ru/20230317/zaderzhanie-1858468474.html
В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек
В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек - РИА Новости, 17.03.2023
В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек
Силовые структуры штата Мехико задержали двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на семейный праздник в муниципалитете Чимальуакан в январе - тогда... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:15
2023-03-17T02:15
2023-03-17T02:15
в мире
мехико (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Силовые структуры штата Мехико задержали двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на семейный праздник в муниципалитете Чимальуакан в январе - тогда погибли 8 человек и еще семь получили ранения, одному из задержанных 14 лет. По информации ведомства, молодые люди на мотоцикле подъехали 22 января к месту семейного праздника в муниципалитете Чимальуакан и обстреляли собравшихся. На месте погибли три человека и еще пятеро скончались в больницах, огнестрельные ранения получили семь человек, включая детей 3 и 14 лет. В рамках операции, которая прошла в конце февраля, помимо непосредственных исполнителей нападения были задержаны ещё семь человек, включая лидера местной банды.
https://ria.ru/20220428/ugrozy-1785934941.html
мехико (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8337f160780c17cc40f450fb784b8639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мехико (штат)
В Мехико задержали подростка за убийство восьми человек
В Мехико задержали четырнадцатилетнего подростка за убийство восьми человек
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Силовые структуры штата Мехико задержали двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на семейный праздник в муниципалитете Чимальуакан в январе - тогда погибли 8 человек и еще семь получили ранения, одному из задержанных 14 лет.
«
"За убийство восьми человек в штате Мехико были задержаны двое молодых людей", - говорится в сообщении на сайте мексиканской полиции, где также уточняется, что одному из нападавших 14 лет.
По информации ведомства, молодые люди на мотоцикле подъехали 22 января к месту семейного праздника в муниципалитете Чимальуакан и обстреляли собравшихся. На месте погибли три человека и еще пятеро скончались в больницах, огнестрельные ранения получили семь человек, включая детей 3 и 14 лет.
В рамках операции, которая прошла в конце февраля, помимо непосредственных исполнителей нападения были задержаны ещё семь человек, включая лидера местной банды.
Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством