https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z - РИА Новости, 17.03.2023
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:31
2023-03-17T12:31
2023-03-17T12:31
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу. По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате "призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц" в целях "противодействия специальной военной операции". Сам молодой человек в опубликованном УФСБ видео признается, в частности, в том, что призывал взрывать военные автомобили с буквой Z. Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Украина
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Калужанина оштрафовали на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные машины с буквой Z
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу.
По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате "призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц" в целях "противодействия специальной военной операции".
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Сам молодой человек в опубликованном УФСБ видео признается, в частности, в том, что призывал взрывать военные автомобили с буквой Z. Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине
с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
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