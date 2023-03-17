Рейтинг@Mail.ru
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z - РИА Новости, 17.03.2023
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z
Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:31
2023-03-17T12:31
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу. По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате "призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц" в целях "противодействия специальной военной операции". Сам молодой человек в опубликованном УФСБ видео признается, в частности, в том, что призывал взрывать военные автомобили с буквой Z. Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html
калужская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Украина
Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z

Калужанина оштрафовали на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные машины с буквой Z

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу.
По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате "призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц" в целях "противодействия специальной военной операции".
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Суд оштрафовал самарского депутата с лапшой на ушах на 150 тысяч рублей
16 марта, 17:24
Сам молодой человек в опубликованном УФСБ видео признается, в частности, в том, что призывал взрывать военные автомобили с буквой Z. Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В Краснодаре оштрафовали женщину за украинские кричалки в ресторане
16 февраля, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала