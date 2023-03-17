https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html

Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z

Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z - РИА Новости, 17.03.2023

Калужанина оштрафовали за призывы взрывать военные машины с буквой Z

Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:31

2023-03-17T12:31

2023-03-17T12:31

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

россия

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Житель Калужской области оштрафован на 240 тысяч рублей за призывы взрывать военные автомобили с символикой спецоперации виде буквы Z, сообщает УФСБ по региону в пятницу. По данным спецслужбы, молодой человек размещал в телеграм-чате "призывы к реализации агрессивно-насильственных действий, совершению терактов, причинению физического и имущественного ущерба неопределенной категории лиц" в целях "противодействия специальной военной операции". Сам молодой человек в опубликованном УФСБ видео признается, в частности, в том, что призывал взрывать военные автомобили с буквой Z. Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "В результате рассмотрения уголовного дела по решению 2-м Западным окружным военным судом фигурант признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 240 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

https://ria.ru/20230216/lozungi-1852486844.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калужская область, россия, украина