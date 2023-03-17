Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка
Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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"Русского языка не будет в сфере общественной жизни Херсонской области. Не будет его на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет ее в меню моего любимого кафе на улице Суворова", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.