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Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка - РИА Новости, 17.03.2023
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23:59 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/yazyk-1858734390.html
Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка
Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка - РИА Новости, 17.03.2023
Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка
Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:59
2023-03-17T23:59
в мире
херсонская область
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, херсонская область , россия, украина, сергей лавров
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Сергей Лавров
Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка

Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«
"Русского языка не будет в сфере общественной жизни Херсонской области. Не будет его на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет ее в меню моего любимого кафе на улице Суворова", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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