https://ria.ru/20230317/yazyk-1858734390.html

Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка

Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка - РИА Новости, 17.03.2023

Киевские власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка

Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:59

2023-03-17T23:59

2023-03-17T23:59

в мире

херсонская область

россия

украина

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсонской области обещают избавиться от русского языка в регионе, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, украина, сергей лавров