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В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой - РИА Новости, 17.03.2023
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15:10 17.03.2023 (обновлено: 15:11 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/yazva-1858616545.html
В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой
В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой - РИА Новости, 17.03.2023
В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой
Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:10
2023-03-17T15:11
происшествия
цивильский район
россия
ставропольский край
олег николаев (политик)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство здравоохранения республики. "Новых случаев заражения сибирской язвой не обнаружено. Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - говорится в сообщении. Глава Чувашии Олег Николаев в среду отметил, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по республике, заразившиеся сибирской язвой - супруги, у которых в личном хозяйстве содержалось два бычка и семь овец. Ведомство по итогам эпидрасследования подтвердило, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.
https://ria.ru/20230316/karantin-1858454038.html
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цивильский район
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происшествия, цивильский район, россия, ставропольский край, олег николаев (политик), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Цивильский район, Россия, Ставропольский край, Олег Николаев (политик), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой

Минздрав Чувашии: заболевшие сибирской язвой находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство здравоохранения республики.
"Новых случаев заражения сибирской язвой не обнаружено. Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - говорится в сообщении.
Микрофотография бацилл сибирской язвы
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Глава Чувашии Олег Николаев в среду отметил, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по республике, заразившиеся сибирской язвой - супруги, у которых в личном хозяйстве содержалось два бычка и семь овец. Ведомство по итогам эпидрасследования подтвердило, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка.
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.
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ПроисшествияЦивильский районРоссияСтавропольский крайОлег Николаев (политик)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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