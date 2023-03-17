https://ria.ru/20230317/yazva-1858616545.html

В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой

В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой - РИА Новости, 17.03.2023

В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой

Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:10

2023-03-17T15:10

2023-03-17T15:11

происшествия

цивильский район

россия

ставропольский край

олег николаев (политик)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство здравоохранения республики. "Новых случаев заражения сибирской язвой не обнаружено. Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - говорится в сообщении. Глава Чувашии Олег Николаев в среду отметил, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по республике, заразившиеся сибирской язвой - супруги, у которых в личном хозяйстве содержалось два бычка и семь овец. Ведомство по итогам эпидрасследования подтвердило, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20230316/karantin-1858454038.html

https://ria.ru/20230316/konvasel-1858395509.html

цивильский район

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, цивильский район, россия, ставропольский край, олег николаев (политик), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)