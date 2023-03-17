В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой
Минздрав Чувашии: заболевшие сибирской язвой находятся в состоянии средней тяжести
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, заболевшие сибирской язвой, находятся в состоянии средней степени тяжести, новых случаев заражения не зафиксировано, сообщает министерство здравоохранения республики.
"Новых случаев заражения сибирской язвой не обнаружено. Два госпитализированных пациента в стабильном состоянии, средней степени тяжести. Лечение продолжается. Угрозы для жизни нет. Контактирующие с гражданами лица находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - говорится в сообщении.
Глава Чувашии Олег Николаев в среду отметил, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по республике, заразившиеся сибирской язвой - супруги, у которых в личном хозяйстве содержалось два бычка и семь овец. Ведомство по итогам эпидрасследования подтвердило, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка.
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.