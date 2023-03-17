https://ria.ru/20230317/wildberries-1858608285.html

Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ

Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ - РИА Новости, 17.03.2023

Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ

Wildberries возобновит сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов, если те будут придерживаться условий договора-оферты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:50

2023-03-17T14:50

2023-03-17T16:40

wildberries

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Wildberries возобновит сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов, если те будут придерживаться условий договора-оферты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там пояснили, что речь идет о 15 партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми ранее приостановили из-за нарушения оферты. В компании также уточнили, что ПВЗ уже разблокировали.Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентных штрафах за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В свою очередь, представители компании опровергли эти сообщения. Тем не менее позже там уточнили, что несколько пунктов все же закроют "в целях безопасности". На следующий день Wildberries объявила об отмене свыше десяти тысяч некорректных штрафов и временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Сегодня представители компании сообщили, что на базе "Опоры России" создали согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов.

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, россия