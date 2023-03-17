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Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ - РИА Новости, 17.03.2023
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14:50 17.03.2023 (обновлено: 16:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/wildberries-1858608285.html
Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ
Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ - РИА Новости, 17.03.2023
Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ
Wildberries возобновит сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов, если те будут придерживаться условий договора-оферты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:50
2023-03-17T16:40
wildberries
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Wildberries возобновит сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов, если те будут придерживаться условий договора-оферты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там пояснили, что речь идет о 15 партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми ранее приостановили из-за нарушения оферты. В компании также уточнили, что ПВЗ уже разблокировали.Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентных штрафах за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В свою очередь, представители компании опровергли эти сообщения. Тем не менее позже там уточнили, что несколько пунктов все же закроют "в целях безопасности". На следующий день Wildberries объявила об отмене свыше десяти тысяч некорректных штрафов и временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Сегодня представители компании сообщили, что на базе "Опоры России" создали согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов.
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wildberries, россия
Wildberries, Россия
Wildberries назвал условие возобновления работы с закрытыми ранее ПВЗ

Wildberries возобновит работу с некоторыми из закрытых ПВЗ при соблюдении договора-оферты

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Wildberries возобновит сотрудничество с рядом партнерских пунктов выдачи заказов, если те будут придерживаться условий договора-оферты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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"Онлайн-платформа возобновит сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора-оферты. Об этом договорились представители маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и "Справедливой России", — заявили в компании.
Там пояснили, что речь идет о 15 партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми ранее приостановили из-за нарушения оферты. В компании также уточнили, что ПВЗ уже разблокировали.
Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Речь идет, в частности, о коллективной ответственности и стопроцентных штрафах за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В свою очередь, представители компании опровергли эти сообщения. Тем не менее позже там уточнили, что несколько пунктов все же закроют "в целях безопасности".
На следующий день Wildberries объявила об отмене свыше десяти тысяч некорректных штрафов и временно приостановила текущий механизм списаний за подмены, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. Сегодня представители компании сообщили, что на базе "Опоры России" создали согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсом и партнерами пунктов выдачи заказов.
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