https://ria.ru/20230317/vsu-1858578398.html

Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр

Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 17.03.2023

Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:43

2023-03-17T13:43

2023-03-17T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр. Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что артиллеристами была уничтожена диверсионно-разведывательная группу украинских боевиков. Они пытались форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавсредствах. "Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек… Случай на Каховском водохранилище - самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, украинское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же "тактику заваливания телами, что и в Артёмовске", по принципу "а вдруг, где получится". "Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849132075.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр