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Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 17.03.2023 (обновлено: 14:45 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vsu-1858578398.html
Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр
Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр - РИА Новости, 17.03.2023
Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:43
2023-03-17T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр. Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что артиллеристами была уничтожена диверсионно-разведывательная группу украинских боевиков. Они пытались форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавсредствах. "Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек… Случай на Каховском водохранилище - самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, украинское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же "тактику заваливания телами, что и в Артёмовске", по принципу "а вдруг, где получится". "Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849132075.html
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безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил о самой крупной попытке украинских войск форсировать Днепр

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о потоплении баржи с десантом ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа, уничтоженная на Каховском водохранилище, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что артиллеристами была уничтожена диверсионно-разведывательная группу украинских боевиков. Они пытались форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавсредствах.
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"Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек… Случай на Каховском водохранилище - самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь ещё более провальная и безуспешная, чем обычно", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же "тактику заваливания телами, что и в Артёмовске", по принципу "а вдруг, где получится". "Большие потери в живой силе никого не беспокоят, киевскому режиму на людей глубоко наплевать", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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