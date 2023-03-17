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Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 17.03.2023 (обновлено: 14:24 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vsu-1858559767.html
Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ
Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ - РИА Новости, 17.03.2023
Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ
Ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:48
2023-03-17T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью, рассказал солдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко. Он отметил, что интервью военного с позывным Купол — это не мнение "псевдоэксперта, это взвешенное экспертное мнение профессионала высочайшего класса".Ранее The Washington Post опубликовала беседу с украинским военным с позывным Купол, где он жаловался на большое число неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. По его словам, за год из 500 солдат его батальона около ста погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении. Позже, по информации издания "Украинская правда", из-за этого интервью комбата понизили в должности. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ

Украинский солдат Шевченко: ситуация в ВСУ намного хуже, чем пишет The Washington Post

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью, рассказал солдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко.
«

"Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже", — приводит слова бойца украинское издание "Страна.ua".

Он отметил, что интервью военного с позывным Купол — это не мнение "псевдоэксперта, это взвешенное экспертное мнение профессионала высочайшего класса".
Ранее The Washington Post опубликовала беседу с украинским военным с позывным Купол, где он жаловался на большое число неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. По его словам, за год из 500 солдат его батальона около ста погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении.
Позже, по информации издания "Украинская правда", из-за этого интервью комбата понизили в должности. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении.
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