https://ria.ru/20230317/vsu-1858559767.html

Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ

Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ - РИА Новости, 17.03.2023

Украинский солдат заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже описанной в СМИ

Ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:48

2023-03-17T12:48

2023-03-17T14:24

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью, рассказал солдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко. Он отметил, что интервью военного с позывным Купол — это не мнение "псевдоэксперта, это взвешенное экспертное мнение профессионала высочайшего класса".Ранее The Washington Post опубликовала беседу с украинским военным с позывным Купол, где он жаловался на большое число неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. По его словам, за год из 500 солдат его батальона около ста погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным военным профессионалом в подразделении. Позже, по информации издания "Украинская правда", из-за этого интервью комбата понизили в должности. По информации источника издания, в качестве протеста военный написал рапорт об увольнении.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр