https://ria.ru/20230317/vrachi-1858606985.html

Новым регионам направят средства на "подъемные" для врачей, заявил Мишустин

Новым регионам направят средства на "подъемные" для врачей, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.03.2023

Новым регионам направят средства на "подъемные" для врачей, заявил Мишустин

Новым регионам РФ направят почти 190 миллионов рублей на "подъемные" выплаты для врачей, это позволит привлечь в медорганизации не менее 250 врачей и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:47

2023-03-17T14:47

2023-03-17T14:47

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новым регионам РФ направят почти 190 миллионов рублей на "подъемные" выплаты для врачей, это позволит привлечь в медорганизации не менее 250 врачей и медработников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. "Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", теперь распространим их на наши новые регионы", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступна во всех без исключения населенных пунктах. "Важно сделать для этого все необходимое, направим новым регионам на это почти 190 миллионов рублей, на так называемые "подъемные" единовременные компенсации в рамках программ. Участвующие в них врачи при переезде получают по одному миллиону рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тысяч рублей", - сказал Мишустин. Он добавил, что для тех, кто будет работать на удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза - до 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html

https://ria.ru/20230306/standarty-1856207538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, владимир путин, общество