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В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн - РИА Новости, 17.03.2023
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23:12 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/voyny-1858730460.html
В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн
В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн - РИА Новости, 17.03.2023
В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн
На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:12
2023-03-17T23:12
политика
сша
китай
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф.По мнению ученого, эти данные меняют баланс сил на планете, но также и усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников.Ранее Вольф заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, так как потеряла значительную часть территорий и экономического потенциала.По его словам, Киев проиграл в относительном и абсолютном выражении. До боевых действий объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.
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политика, сша, китай
Политика, США, Китай
В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн

Экономист Вольф: планета вспыхнет от войн из-за стремления Вашингтона сохранить власть

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф.
«
"С 1991 по 2021 год доля США в общемировом объеме производства (общий ВВП) упала с 21 до 15,7 процента. Доля Китая выросла с 4,3 до 18,6 процента", — написал он в Twitter.
По мнению ученого, эти данные меняют баланс сил на планете, но также и усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников.
Ранее Вольф заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, так как потеряла значительную часть территорий и экономического потенциала.
По его словам, Киев проиграл в относительном и абсолютном выражении. До боевых действий объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.
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