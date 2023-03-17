В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн
Экономист Вольф: планета вспыхнет от войн из-за стремления Вашингтона сохранить власть
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф.
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"С 1991 по 2021 год доля США в общемировом объеме производства (общий ВВП) упала с 21 до 15,7 процента. Доля Китая выросла с 4,3 до 18,6 процента", — написал он в Twitter.
По мнению ученого, эти данные меняют баланс сил на планете, но также и усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников.
Ранее Вольф заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, так как потеряла значительную часть территорий и экономического потенциала.
По его словам, Киев проиграл в относительном и абсолютном выражении. До боевых действий объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.