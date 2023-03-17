https://ria.ru/20230317/voyny-1858730460.html

В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн

В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн - РИА Новости, 17.03.2023

В США объяснили, почему планета вскоре вспыхнет от войн

На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:12

2023-03-17T23:12

2023-03-17T23:12

политика

сша

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления США сохранить гегемонию, считает профессор экономики Ричард Вольф.По мнению ученого, эти данные меняют баланс сил на планете, но также и усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников.Ранее Вольф заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, так как потеряла значительную часть территорий и экономического потенциала.По его словам, Киев проиграл в относительном и абсолютном выражении. До боевых действий объем ВВП страны составлял около 200 миллиардов долларов, спустя год он просел на 30 процентов — 60 миллиардов.

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