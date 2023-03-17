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Французские оппозиционные депутаты выдвинули вотум недоверия правительству - РИА Новости, 17.03.2023
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16:32 17.03.2023 (обновлено: 16:54 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/votum-1858644779.html
Французские оппозиционные депутаты выдвинули вотум недоверия правительству
Французские оппозиционные депутаты выдвинули вотум недоверия правительству - РИА Новости, 17.03.2023
Французские оппозиционные депутаты выдвинули вотум недоверия правительству
Центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, выдвинули... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:32
2023-03-17T16:54
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн, сообщил телеканал BFMTV."Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию", - заявил президент группы Бертран Панше в эфире телеканала. Отмечается, что петицию, поданную LIOT, подписал 91 депутат.Накануне о намерении выдвинуть вотум недоверия также заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Также о намерении выдвинуть вотум недоверия кабмину заявили депутаты коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes).В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Согласно законодательству Франции, если правительство прибегает к статье 49.3 конституции, оппозиция вправе в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит его, премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку. Если оппозиция не объявит вотум недоверия, закон будет считаться принятым.На данный момент Нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата (4 из 577 мест вакантны). Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (3 или 4 голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Однако их лидер Эрик Сьотти накануне объявил, что партия не поддержит ни одну петицию, чтобы "не преумножать хаос" в стране.С 1958 года, за всю историю Пятой французской республики, правительство неоднократно прибегало к статье 49.3: 56 раза она использовалась правительством во главе с правыми партиями и 33 раза – во главе с левыми. В последний раз ее использовало правительство Эдуара Филиппа в 2020 году. Борн уже 10 раз прибегала к использованию этой конституционной меры осенью 2022 года для проведения законов о бюджете.После парламентских выборов в июне партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Вместо минимально необходимых 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 мандатов из 577.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Французские оппозиционные депутаты выдвинули вотум недоверия правительству

Французские депутаты от фракции оппозиции LIOT выдвинули вотум недоверия правительству

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкДепутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже
Депутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Депутаты во время заседания Национальной ассамблеи в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн, сообщил телеканал BFMTV.
"Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию", - заявил президент группы Бертран Панше в эфире телеканала. Отмечается, что петицию, поданную LIOT, подписал 91 депутат.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Французский политик обвинил официальный Париж во лжи
Вчера, 08:44
Накануне о намерении выдвинуть вотум недоверия также заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Также о намерении выдвинуть вотум недоверия кабмину заявили депутаты коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes).
В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Согласно законодательству Франции, если правительство прибегает к статье 49.3 конституции, оппозиция вправе в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит его, премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку. Если оппозиция не объявит вотум недоверия, закон будет считаться принятым.
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
16 марта, 19:23
На данный момент Нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата (4 из 577 мест вакантны). Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (3 или 4 голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Однако их лидер Эрик Сьотти накануне объявил, что партия не поддержит ни одну петицию, чтобы "не преумножать хаос" в стране.
С 1958 года, за всю историю Пятой французской республики, правительство неоднократно прибегало к статье 49.3: 56 раза она использовалась правительством во главе с правыми партиями и 33 раза – во главе с левыми. В последний раз ее использовало правительство Эдуара Филиппа в 2020 году. Борн уже 10 раз прибегала к использованию этой конституционной меры осенью 2022 года для проведения законов о бюджете.
После парламентских выборов в июне партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Вместо минимально необходимых 289 мандатов президентский блок "Вместе!" получил всего 245 мандатов из 577.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Пенсионную реформу приняли демократическим путем, заявила премьер Франции
16 марта, 23:32
 
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