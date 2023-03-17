https://ria.ru/20230317/volodin-1858711399.html

Володин назвал нападки на Путина агрессией против России

Володин назвал нападки на Путина агрессией против России - РИА Новости, 17.03.2023

Володин назвал нападки на Путина агрессией против России

Любые нападки на президента Владимира Путина расцениваются как агрессия против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:16

2023-03-17T20:16

2023-03-17T22:03

россия

международный уголовный суд

вячеслав володин

в мире

политика

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Любые нападки на президента Владимира Путина расцениваются как агрессия против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой."Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны", — написал Володин в своем телеграм-канале.Володин отметил, что такие действия демонстрируют, что у Запада истерика. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель понимают, что "есть Путин — есть Россия"."Поэтому нападают на него. Сила Путина в поддержке народа, консолидации общества вокруг него", — уточнил Володин.Володин подчеркнул, что решения "инопланетного гаагского суда" не распространяются на Россию.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/mus-1858690187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, международный уголовный суд, вячеслав володин, в мире, политика, владимир путин