https://ria.ru/20230317/vmeshatelstvo-1858553864.html
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран
Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:29
2023-03-17T12:29
2023-03-17T12:29
россия
дмитрий медведев
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ. Он добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.
https://ria.ru/20230316/gonkong-1858193164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран
Медведев: Россия продолжит добиваться отказа от вмешательства в дела других стран
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ.
Он добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.
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