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Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран - РИА Новости, 17.03.2023
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12:29 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/vmeshatelstvo-1858553864.html
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран - РИА Новости, 17.03.2023
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран
Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:29
2023-03-17T12:29
россия
дмитрий медведев
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ. Он добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.
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россия, дмитрий медведев, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран

Медведев: Россия продолжит добиваться отказа от вмешательства в дела других стран

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ.
Он добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.
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РоссияДмитрий МедведевПолитикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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