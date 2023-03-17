https://ria.ru/20230317/vmeshatelstvo-1858553864.html

Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран

Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран - РИА Новости, 17.03.2023

Медведев: Россия будет добиваться отказа от вмешательства в дела стран

Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:29

2023-03-17T12:29

2023-03-17T12:29

россия

дмитрий медведев

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать всё необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в Организации Объединённых Наций. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Медведев на заседании коллегии Минюста РФ. Он добавил, что Минюсту РФ в этом отведена особая и важная роль, в том числе работа с некоммерческим сектором.

https://ria.ru/20230316/gonkong-1858193164.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)