https://ria.ru/20230317/uralsib-1858565908.html
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play - РИА Новости, 17.03.2023
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play
Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:06
2023-03-17T13:06
2023-03-17T13:06
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
google play
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", - сообщили в банке "Уралсиб". Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе. Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка. В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, уралсиб (финансовая корпорация), google play, россия
Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), Google Play, Россия
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play
"Уралсиб": ранее установленное мобильное приложение продолжит работать на Android
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", - сообщили в банке "Уралсиб".
Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе.
Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.
В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США
, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.
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