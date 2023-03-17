https://ria.ru/20230317/uralsib-1858565908.html

"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play

"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play - РИА Новости, 17.03.2023

"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play

Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:06

2023-03-17T13:06

2023-03-17T13:06

экономика

уралсиб (финансовая корпорация)

google play

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", - сообщили в банке "Уралсиб". Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе. Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка. В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, уралсиб (финансовая корпорация), google play, россия