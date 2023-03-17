Рейтинг@Mail.ru
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/uralsib-1858565908.html
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play - РИА Новости, 17.03.2023
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play
Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:06
2023-03-17T13:06
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
google play
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036162_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_2f0e9ee9252fa7daa8aba5066260ff07.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", - сообщили в банке "Уралсиб". Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе. Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка. В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036162_68:58:2581:1943_1920x0_80_0_0_3baa2a699c0cfbcc4702609a7beb05c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, уралсиб (финансовая корпорация), google play, россия
Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), Google Play, Россия
"Уралсиб" прокомментировал сообщение об удалении приложения из Google Play

"Уралсиб": ранее установленное мобильное приложение продолжит работать на Android

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка "Уралсиб"
Отделение банка Уралсиб - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отделение банка "Уралсиб". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение банка "Уралсиб" удалено из Google Play, но ранее установленное продолжит работать как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать", - сообщили в банке "Уралсиб".
Можно также пользоваться онлайн-банком, который доступен в веб-версии, в нём есть все необходимые функции, версия адаптирована для мобильных устройств, добавили в пресс-службе.
Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда подпавших под санкции российских банков, включая "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", убедился ранее в пятницу корреспондент РИА Новости. Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Приморье", "Левобережный", "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.
В феврале эти банки подпали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. В начале марта часть этих приложений были удалены и из App Store.
Нефтяной танкер в порту Рас аль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Главная санкционная ставка Запада бита
16 марта, 08:00
 
ЭкономикаУралсиб (финансовая корпорация)Google PlayРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала