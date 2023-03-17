https://ria.ru/20230317/uralsib-1858535125.html
Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке
Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке - РИА Новости, 17.03.2023
Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке
Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:40
2023-03-17T11:40
2023-03-17T11:51
уралсиб (финансовая корпорация)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация приняла решение временно отключить часть каналов обслуживания, заявили РИА Новости в пресс-службе банка."Третий день происходит DDos-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания", - сообщили в банке.Там добавили, что средства клиентов находятся в полной безопасности. "Мы активно работаем над отражением DDos-атаки. Мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме", - указали в кредитной организации.Ранее на этой неделе с хакерскими атаками сталкивались Росбанк и "Ак Барс банк".
https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралсиб (финансовая корпорация), происшествия, технологии
Уралсиб (финансовая корпорация), Происшествия, Технологии
Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке
Банк "Уралсиб" заявил, что отражает массированную DDoS-атаку
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация приняла решение временно отключить часть каналов обслуживания, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Третий день происходит DDos-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания", - сообщили в банке.
Там добавили, что средства клиентов находятся в полной безопасности. "Мы активно работаем над отражением DDos-атаки. Мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме", - указали в кредитной организации.
Ранее на этой неделе с хакерскими атаками сталкивались Росбанк
и "Ак Барс банк
".
ВТБ подвергается крупной кибератаке из-за рубежа