https://ria.ru/20230317/uralsib-1858535125.html

Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке

Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке - РИА Новости, 17.03.2023

Банк "Уралсиб" сообщил о массированной кибератаке

Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:40

2023-03-17T11:40

2023-03-17T11:51

уралсиб (финансовая корпорация)

происшествия

технологии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Банк "Уралсиб" уже третий день находится под DDos-атакой, при этом сегодня она особенно массированная, для сохранения инфраструктуры кредитная организация приняла решение временно отключить часть каналов обслуживания, заявили РИА Новости в пресс-службе банка."Третий день происходит DDos-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания", - сообщили в банке.Там добавили, что средства клиентов находятся в полной безопасности. "Мы активно работаем над отражением DDos-атаки. Мы надеемся, что сможем достаточно быстро восстановить работу банковских сервисов в полном объеме", - указали в кредитной организации.Ранее на этой неделе с хакерскими атаками сталкивались Росбанк и "Ак Барс банк".

https://ria.ru/20221206/vtb-1836579858.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

уралсиб (финансовая корпорация), происшествия, технологии