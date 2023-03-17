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В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования - РИА Новости, 17.03.2023
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18:26 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858684086.html
В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования
В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования - РИА Новости, 17.03.2023
В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования
Вице-премьер и министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что анализ более 90 инструментов госрегулирования показал, что половина из них бесполезны, а... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:26
2023-03-17T18:26
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер и министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что анализ более 90 инструментов госрегулирования показал, что половина из них бесполезны, а четверть требуют модернизации Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовала отменить 49% инструментов государственного регулирования в сферах компетенции министерства здравоохранения и подчиненных центральных органов исполнительной власти. Еще 25% инструментов предложено осовременить. Так, в частности, рекомендовано отменить ряд выводов государственной санитарно эпидемиологической экспертизы для различных сфер деятельности. Например, заключение по объектам обращения с отходами.
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В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования

Минэкономики Украины признало бесполезность половины инструментов госрегулирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер и министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что анализ более 90 инструментов госрегулирования показал, что половина из них бесполезны, а четверть требуют модернизации
«
"Проанализировано еще более 90 действующих инструментов госрегулирования. Мы пришли к выводу, что почти половина из них не несет необходимого функционала по защите интересов государства и общества, они устаревшие или дублирующие, и должны быть отменены. Еще четверть нуждается в осовременивании", - приводятся слова Свириденко на сайте "Правительственного портала".
Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовала отменить 49% инструментов государственного регулирования в сферах компетенции министерства здравоохранения и подчиненных центральных органов исполнительной власти. Еще 25% инструментов предложено осовременить.
Так, в частности, рекомендовано отменить ряд выводов государственной санитарно эпидемиологической экспертизы для различных сфер деятельности. Например, заключение по объектам обращения с отходами.
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