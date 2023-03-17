https://ria.ru/20230317/ukraina-1858684086.html

В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования

В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования - РИА Новости, 17.03.2023

В Киеве признали бесполезность половины инструментов госрегулирования

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что анализ более 90 инструментов госрегулирования показал, что половина из них бесполезны, а... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:26

2023-03-17T18:26

2023-03-17T18:26

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер и министр экономики Украины Юлии Свириденко заявила, что анализ более 90 инструментов госрегулирования показал, что половина из них бесполезны, а четверть требуют модернизации Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности рекомендовала отменить 49% инструментов государственного регулирования в сферах компетенции министерства здравоохранения и подчиненных центральных органов исполнительной власти. Еще 25% инструментов предложено осовременить. Так, в частности, рекомендовано отменить ряд выводов государственной санитарно эпидемиологической экспертизы для различных сфер деятельности. Например, заключение по объектам обращения с отходами.

https://ria.ru/20230127/zakharova-1847913674.html

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