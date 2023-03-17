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СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858665824.html
СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины
СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины
Многие союзники Украины опасаются, что Киев, получив истребители, может расширить свои военные цели на территорию РФ, что приведет к обострению конфликта,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:30
2023-03-17T17:30
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Многие союзники Украины опасаются, что Киев, получив истребители, может расширить свои военные цели на территорию РФ, что приведет к обострению конфликта, сообщила испанская газета Confidencial. "Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт", - пишет издание. Как отмечает издание, за примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, скорее всего, последуют другие страны. Газета акцентирует внимание на том, что ранее Польша первой запросила танки для Киева. "Несколько стран НАТО публично настаивали на том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем (Владимира) Зеленского на линии фронта", - добавляет издание. В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже и.о. премьера Словакии Эдуард Хегер объявил, что правительство одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html
https://ria.ru/20230316/istrebiteli-1858446120.html
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украина, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

Confidencial: Запад опасается расширения списка целей Украины после передачи истребителей

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВВС Украины
Истребители Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребители Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Многие союзники Украины опасаются, что Киев, получив истребители, может расширить свои военные цели на территорию РФ, что приведет к обострению конфликта, сообщила испанская газета Confidencial.
"Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт", - пишет издание. Как отмечает издание, за примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, скорее всего, последуют другие страны. Газета акцентирует внимание на том, что ранее Польша первой запросила танки для Киева.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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"Несколько стран НАТО публично настаивали на том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем (Владимира) Зеленского на линии фронта", - добавляет издание.
В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже и.о. премьера Словакии Эдуард Хегер объявил, что правительство одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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