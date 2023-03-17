https://ria.ru/20230317/ukraina-1858665824.html

СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

Многие союзники Украины опасаются, что Киев, получив истребители, может расширить свои военные цели на территорию РФ, что приведет к обострению конфликта,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:30

2023-03-17T17:30

2023-03-17T17:30

специальная военная операция на украине

украина

в мире

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153047/92/1530479275_0:187:2650:1678_1920x0_80_0_0_1e6d7e3c3315610c5ed6fc3fe3ae5766.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Многие союзники Украины опасаются, что Киев, получив истребители, может расширить свои военные цели на территорию РФ, что приведет к обострению конфликта, сообщила испанская газета Confidencial. "Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт", - пишет издание. Как отмечает издание, за примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, скорее всего, последуют другие страны. Газета акцентирует внимание на том, что ранее Польша первой запросила танки для Киева. "Несколько стран НАТО публично настаивали на том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем (Владимира) Зеленского на линии фронта", - добавляет издание. В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже и.о. премьера Словакии Эдуард Хегер объявил, что правительство одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html

https://ria.ru/20230316/istrebiteli-1858446120.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины