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Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023
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16:26 17.03.2023 (обновлено: 18:51 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858641087.html
Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива
Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива
Украина может не рассчитывать на овладение технологией выпуска ядерного топлива, американская Westinghouse едва ли будет передавать ее Киеву даже для... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:26
2023-03-17T18:51
в мире
технологии
украина
westinghouse electric
россия
ядерное топливо
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украина может не рассчитывать на овладение технологией выпуска ядерного топлива, американская Westinghouse едва ли будет передавать ее Киеву даже для "отверточной сборки", заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Украина планирует вместе с американской Westinghouse начать производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке, сообщили ранее в украинском министерстве энергетики. Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. "Думаю, что речь не идет о полном производстве ядерного топлива. В лучшем случае имеется в виду отверточная сборка топливных кассет по переданной с Запада технологии. При этом нет никакой уверенности, что компания Westinghouse такую технологию Украине передаст, потому что это не представляет для нее никакой финансовой выгоды. А значит, в реальности будет, видимо, не более чем производство неядерной части кассет: так называемые головки и хвостовики", - сказал Уваров. "Если предположить, что Украина планирует разрабатывать собственное ядерное топливо, то только его внедрение на АЭС займет не менее 10 лет, ведь новое топливо должно пройти полный цикл квалификации на действующих блоках. Сначала эксплуатируются опытные партии с изучением его поведения в ядерном реакторе, и только потом может начаться промышленная эксплуатация", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html
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в мире, технологии, украина, westinghouse electric, россия, ядерное топливо
В мире, Технологии, Украина, Westinghouse Electric, Россия, ядерное топливо
Эксперт развеял мечты Киева о производстве своего ядерного топлива

Главред AtomInfo Уваров: Киев может не рассчитывать на производство ядерного топлива

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украина может не рассчитывать на овладение технологией выпуска ядерного топлива, американская Westinghouse едва ли будет передавать ее Киеву даже для "отверточной сборки", заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Украина планирует вместе с американской Westinghouse начать производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке, сообщили ранее в украинском министерстве энергетики. Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет.
"Думаю, что речь не идет о полном производстве ядерного топлива. В лучшем случае имеется в виду отверточная сборка топливных кассет по переданной с Запада технологии. При этом нет никакой уверенности, что компания Westinghouse такую технологию Украине передаст, потому что это не представляет для нее никакой финансовой выгоды. А значит, в реальности будет, видимо, не более чем производство неядерной части кассет: так называемые головки и хвостовики", - сказал Уваров.
"Если предположить, что Украина планирует разрабатывать собственное ядерное топливо, то только его внедрение на АЭС займет не менее 10 лет, ведь новое топливо должно пройти полный цикл квалификации на действующих блоках. Сначала эксплуатируются опытные партии с изучением его поведения в ядерном реакторе, и только потом может начаться промышленная эксплуатация", - добавил эксперт.
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В миреТехнологииУкраинаWestinghouse ElectricРоссияядерное топливо
 
 
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