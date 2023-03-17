https://ria.ru/20230317/ukraina-1858618915.html
Азовец рассказал об идеологической обработке в полку
Азовец рассказал об идеологической обработке в полку - РИА Новости, 17.03.2023
Азовец рассказал об идеологической обработке в полку
В украинском националистическом полку "Азов"* проводились еженедельные политзанятия - рассказывали о Степане Бандере и Романе Шухевиче и как плохо жилось... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:16
2023-03-17T15:16
2023-03-17T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ссср
степан бандера
роман шухевич
иван мазепа
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* проводились еженедельные политзанятия - рассказывали о Степане Бандере и Романе Шухевиче и как плохо жилось Украине в составе СССР, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий. "В каждом батальоне есть офицер по работе с личным составом. Есть целая служба их - тот, который в батальоне, это координатор. А такого формата, как ведение лекций - это приходили уже полковые офицеры, уровнем выше. Они проводили слайд-презентации, устные лекции, видеопрезентации", - рассказал РИА Новости Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России. Большое внимание уделялось истории Украины, причем под националистическим углом. "Рассказывали об Иване Мазепе, Степане Бандере, Романе Шухевиче…. О СССР рассказывали, что там никто не жил бедно или богато, все жили одинаково плохо", - вспоминает боевик. Интересно, что это противоречило тому, что рассказывали Ступницкому его дедушка и бабушка, из которых никто не жаловался на плохую жизнь при СССР и угнетение Украины, признался бывший "азовец". Но политруки из "Азова"* объясняли это противоречие тем, что бабушки и дедушки "ошибались, так как тогда они были молоды и им казалось, что все хорошо, а на самом деле так не было". Не увидел он противоречия и в том, что его собственный прадед воевал в Красной Армии, а не за Степана Бандеру. "Время было другое, с тех пор ситуация изменилась, нежели тогда была", - объясняет Ступницкий. Про самопровозглашенные ДНР и ЛНР в полку рассказывали, что там всем заправляют россияне, а сами республики существуют только благодаря поддержке России. И только когда Ступницкий попал в плен, он обнаружил, что в ДНР живут и воюют дончане, которые находятся на родной земле. Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)**, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА)**, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА**, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками нацистов в период Второй мировой войны.** Запрещенные в России экстремистские организации.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858272530.html
https://ria.ru/20230316/plennyy-1858246490.html
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Пленный рассказал об уроках истории, которые регулярно проводят для солдат ВСУ
В украинском полку "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) проводились еженедельные политзанятия - боевикам рассказывали о Степане Бандере и Романе Шухевиче и как плохо жилось Украине в составе СССР
2023-03-17T15:16
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PT3M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, ссср, степан бандера, роман шухевич, иван мазепа, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, СССР, Степан Бандера, Роман Шухевич, Иван Мазепа, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
Азовец рассказал об идеологической обработке в полку
Азовец рассказал, что лекции каждую неделю в полку рассказывали о Бандере и Шухевиче
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В украинском националистическом полку "Азов"* проводились еженедельные политзанятия - рассказывали о Степане Бандере и Романе Шухевиче и как плохо жилось Украине в составе СССР, рассказал РИА Новости старшина Артем Ступницкий.
"В каждом батальоне есть офицер по работе с личным составом. Есть целая служба их - тот, который в батальоне, это координатор. А такого формата, как ведение лекций - это приходили уже полковые офицеры, уровнем выше. Они проводили слайд-презентации, устные лекции, видеопрезентации", - рассказал РИА Новости Ступницкий, ныне проходящий по уголовному делу в России
.
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Большое внимание уделялось истории Украины, причем под националистическим углом.
"Рассказывали об Иване Мазепе
, Степане Бандере, Романе Шухевиче…. О СССР рассказывали, что там никто не жил бедно или богато, все жили одинаково плохо", - вспоминает боевик.
Интересно, что это противоречило тому, что рассказывали Ступницкому его дедушка и бабушка, из которых никто не жаловался на плохую жизнь при СССР и угнетение Украины, признался бывший "азовец". Но политруки из "Азова"* объясняли это противоречие тем, что бабушки и дедушки "ошибались, так как тогда они были молоды и им казалось, что все хорошо, а на самом деле так не было".
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Не увидел он противоречия и в том, что его собственный прадед воевал в Красной Армии, а не за Степана Бандеру. "Время было другое, с тех пор ситуация изменилась, нежели тогда была", - объясняет Ступницкий.
Про самопровозглашенные ДНР
и ЛНР
в полку рассказывали, что там всем заправляют россияне, а сами республики существуют только благодаря поддержке России. И только когда Ступницкий попал в плен, он обнаружил, что в ДНР живут и воюют дончане, которые находятся на родной земле.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов
" (ОУН)**, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии
" (УПА)**, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА**, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками нацистов в период Второй мировой войны.
** Запрещенные в России экстремистские организации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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