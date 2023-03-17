https://ria.ru/20230317/ukraina-1858532124.html
СБУ в Кировоградской области задержала женщину по подозрению в госизмене
СБУ в Кировоградской области задержала женщину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 17.03.2023
СБУ в Кировоградской области задержала женщину по подозрению в госизмене
Украинские правоохранители задержали жительницу Кировоградской области, которую подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена",... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:34
2023-03-17T11:34
2023-03-17T11:34
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жительницу Кировоградской области, которую подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). "СБУ задержала в Кировоградской области российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении по статье "государственное предательство", - говорится в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что фигурантка собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные сведения она должна была якобы передать мессенджером через "связных". Правоохранители изъяли мобильный телефон, который задержанная использовала для съемки объектов с привязкой к местности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html
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РИА Новости
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кировоградская область, россия, служба безопасности украины, в мире
Кировоградская область, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ в Кировоградской области задержала женщину по подозрению в госизмене
СБУ задержала жительницу Кировоградской области по подозрению в госизмене
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Украинские правоохранители задержали жительницу Кировоградской области, которую подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила
в пятницу пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
"СБУ задержала в Кировоградской области российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении по статье "государственное предательство", - говорится в Telegram-канале СБУ.
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Сообщается, что фигурантка собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные сведения она должна была якобы передать мессенджером через "связных". Правоохранители изъяли мобильный телефон, который задержанная использовала для съемки объектов с привязкой к местности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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