https://ria.ru/20230317/ukraina-1858477302.html
Американцы раскрыли смысл нового заявления Белого дома об Украине
Американцы раскрыли смысл нового заявления Белого дома об Украине - РИА Новости, 17.03.2023
Американцы раскрыли смысл нового заявления Белого дома об Украине
Пользователи Twitter отреагировали на высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о том, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:29
2023-03-17T07:29
2023-03-17T07:29
в мире
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россия
китай
джон кирби
дмитрий песков
оон
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пользователи Twitter отреагировали на высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о том, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН.Комментируя предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта, Кирби заявил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. По его словам, Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.Заявление Кирби привел в своем Twitter журналист из пула Белого дома Саймон Атеба, его пост вызвал активный отклик читателей в комментариях."Нужен еще миллиард долларов для их отмывания правящим классом", - заявил @toefinger."Война. Это. Большой. Бизнес. Следите за денежными потоками, поступающими в американские компании, поставляющие оружие", - указал joe miller."Потому что прекращение огня остановило бы поток отмываемых через Украину денег, включая продажу оружия", - заметил @MasterStare."А они все еще удивляются, почему США больше не лидируют в мире", - выразила мнение @arlene8022."Ух ты. Эти люди хотят, чтобы эта страна разорилась, выплачивая пенсии в другой стране. Какая шутка", - отметила @Carla121770."Разжигатели войн заправляют всем этим шоу. Настолько это сейчас очевидно. Мир - не вариант для этих людей", - добавил @tom_crowell51.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858468593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, китай, джон кирби, дмитрий песков, оон
В мире, Украина, Россия, Китай, Джон Кирби, Дмитрий Песков, ООН
Американцы раскрыли смысл нового заявления Белого дома об Украине
Пользователи Twitter осудили Джона Кирби за его критику возможного перемирия на Украине
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пользователи Twitter отреагировали на высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о том, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН.
Комментируя предложенный Китаем
план мирного урегулирования конфликта, Кирби заявил, что перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России
и станет нарушением Устава ООН. По его словам, Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому и продолжительному миру, который должен предусматривать интересы Украины.
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Заявление Кирби привел в своем Twitter журналист из пула Белого дома Саймон Атеба, его пост вызвал активный отклик читателей в комментариях.
"Нужен еще миллиард долларов для их отмывания правящим классом", - заявил @toefinger.
"Война. Это. Большой. Бизнес. Следите за денежными потоками, поступающими в американские компании, поставляющие оружие", - указал joe miller.
"Потому что прекращение огня остановило бы поток отмываемых через Украину денег, включая продажу оружия", - заметил @MasterStare.
"А они все еще удивляются, почему США
больше не лидируют в мире", - выразила мнение @arlene8022.
"Ух ты. Эти люди хотят, чтобы эта страна разорилась, выплачивая пенсии в другой стране. Какая шутка", - отметила @Carla121770.
"Разжигатели войн заправляют всем этим шоу. Настолько это сейчас очевидно. Мир - не вариант для этих людей", - добавил @tom_crowell51.
Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство Китая опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. Зеленский еще на саммите G20
в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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