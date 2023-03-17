https://ria.ru/20230317/tut-1858624066.html

Гендиректор и главный редактор tut.by получили по 12 лет колонии

Гендиректор и главный редактор tut.by получили по 12 лет колонии - РИА Новости, 17.03.2023

Гендиректор и главный редактор tut.by получили по 12 лет колонии

Минский городской суд приговорил главреда ранее популярного в Белоруссии информационного интернет-портала tut.by, признанного в стране экстремистским, Марину... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:32

2023-03-17T15:32

2023-03-17T16:19

в мире

белоруссия

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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Минский городской суд приговорил главреда ранее популярного в Белоруссии информационного интернет-портала tut.by, признанного в стране экстремистским, Марину Золотову и гендиректора компании, которой принадлежал сайт, Людмилу Чекину к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет каждую, передаёт корреспондент РИА Новости.Минский городской суд 9 января приступил к рассмотрению уголовного дела против пяти бывших сотрудников портала tut.by в закрытом режиме. Среди статей, которые изначально фигурировали в деле, - разжигание розни, призывы к санкциям и действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, уклонение от уплаты налогов, а также организация грубого нарушения общественного порядка или участие в таких действиях. Фигурантами дела являлись бывшие гендиректор компании "Тут Бай медиа", которой принадлежал сайт, Чекина, главный редактор художественно-редакционного отдела Золотова, главный редактор политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольга Лойко, редактор Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко. Золотова и Чекина были заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Госагентство Белта передавало, что суд начался в отсутствие Лойко, Толкачевой и Ткаченко. Белорусские правозащитники заявили, что они находятся за рубежом. Позже госСМИ Белоруссии сообщили, что Лойко, Толкачева и Ткаченко объявлены в розыск, дело против них выделено в отдельное производство.Дело против Золотовой и Чекиной слушалось в закрытом режиме, но приговор был оглашен публично. "По совокупности преступлений окончательно назначить Чекиной наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима..., Золотовой - лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала судья.Чекина признана судом виновной в уклонении от уплаты налогов путем занижения налоговой базы, повлекшем ущерб в особо крупном размере, в связи с чем ей назначен штраф почти в 13 тысяч долларов в эквиваленте и она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. При этом Золотова освобождена от ответственности по статье о соучастии в уклонении от налогов в связи с отказом гособвинителя от обвинения в данной части.Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату госвласти, призывами к иностранным государствам совершить действия во вред нацбезопасности Белоруссии, а Чекина – в организации распространения таких материалов. Также приговором суда Золотова признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, а Чекина – в организации таких действий. Имущество и денежные счета в белорусских банках Чекиной оставлены под арестом в счет исполнения штрафа, а после уплаты штрафа в добровольном порядке арест будет снят. Арест денежных средств на счетах Золотовой отменен.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20230106/prigovor-1843281131.html

https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия