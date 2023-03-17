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Турецкая оппозиция настроена на поддержание хороших отношений с Россией
Турецкая оппозиция настроена на поддержание хороших отношений с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Турецкая оппозиция настроена на поддержание хороших отношений с Россией
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:16
2023-03-17T17:16
2023-03-17T17:16
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
россия
реджеп тайип эрдоган
нато
народный альянс
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СТАМБУЛ, 17 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, заявил РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез. Ранее Чевикез заявил СМИ, что оппозиция в отношениях с РФ "будет напоминать, что Турция - это член НАТО". "Как во времена Холодной войны, когда Турция, будучи членом альянса, поддерживала сбалансированные отношения с СССР, так и сейчас между Анкарой и Москвой могут быть хорошие сбалансированные отношения. Вот что я имел в виду", - заявил Чевикез. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии на фоне разрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 49 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850825328.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, россия, реджеп тайип эрдоган, нато, народный альянс
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Народный альянс
Турецкая оппозиция настроена на поддержание хороших отношений с Россией
Оппозиция в Турции намерена сохранять хорошие отношения с Россией при победе Кылычдароглу